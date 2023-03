Weekend di musica live, due appuntamenti imperdibili con il rock

Stasera, alle 21.30, al Bar Teatro Bocciofila di Villa Potenza, appuntamento con la band "Jack and Sti Cats" che portano sul palco il “Rockabilly“, un genere musicale che nasce negli anni 50, come fusione tra il rock & roll e il country. Dal sound ritmico e incalzante, il Rockabilly ha segnato un pezzo di storia della musica. ll gruppo è composto da Donatello Viggiano, Roberto Germani, Marcello Gentili, Massimo Di Biagio e Paolo Barbatelli. Domani, alle 18, ad esibirsi saranno invece i Lulù Massa, un elettroduo from Apiro Folk Rockers, all’interno del format, ideato da Marino Severini dei Gang, "Kowalsky Sunday Circus". Il nome del gruppo prende spunto da Ludovico Massa, protagonista del film “La classe operaia va in paradiso” di Elio Petri. Ingresso gratuito per i soci, è possibile fare la tessera annuale, all’arrivo, al costo di cinque euro. Per informazioni: 3387509108.