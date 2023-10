Weekend targato Leguminaria ad Appignano: Gusto, Ceramiche e Spettacoli

Appignano si anima il 13, 14 e 15 ottobre con la 21esima edizione di Leguminaria, festa che coniuga legumi e ceramiche. Quella che è ormai una delle principali manifestazioni enogastronomiche del territorio avrà il suo clou nella fase finale del concorso "Convivium" che, giunto alla nona edizione, esporrà il sabato e la domenica della festa, al palazzo comunale, "Ceramiche extraterrestri". Inserita nel portale turistico del ministero della cultura, ogni anno Leguminaria richiama ad Appignano migliaia di visitatori: un volano per il turismo oltre che un indotto per il territorio. I visitatori gusteranno i legumi in piatti di ceramica prodotti in loco che rimarranno in omaggio. Un’anteprima dei menù proposti sarà assaggibile già la sera di giovedì 12, in collaborazione con l’istituto alberghiero di Cingoli. "L’abbinamento fra enogastronomia ed arte ceramica è per noi identitario – ha detto il sindaco di Appignano Mariano Calamita –, per i tanti visitatori che arrivano diventa un’esperienza multisensoriale che racconta la storia del territorio". La festa è organizzata grazie a molti volontari e alla collaborazione della Pro loco. Il calendario della tre giorni è denso di appuntamenti e musica live. Mariella Carnevali, presidente della pro loco, raccomanda: "Da non perdere sarà l’esibizione dell’ensemble di Antonio Amato, voce storica dell’orchestra della Notte della Taranta, ballo molto legato al nostro Saltarello". "Tra gli obiettivi del nostro istituto c’è far conoscere ai ragazzi, per valorizzarli, i prodotti tipici del territorio – ha detto la dirigente dell’Alberghiero di Cingoli Antonella Canova –, questi saranno rivisitati in chiave moderna e abbinati ad un pasto completo". Appignano fa parte dell’Aicc, l’associazione italiana delle città della ceramica. Stefano Montecchiarini, vicesindaco di Appignano, racconta: "Quest’arte è presente nel nostro territorio fin dall’età romana, e si è saputa rinnovare nello studio di nuovi mondi espressivi. Ceramiche extraterrestri sarà un viaggio nelle ceramiche a tema fantascienza". Durante la tre giorni si assisterà anche alle performance del mastro vasaio Augusto Girolamini. "Il nostro territorio ha un capitale immenso, costituito dalle sue tradizioni. Vanno tramandate ai giovani", ha sottolineato il presidente della provincia Sandro Parcaroli.

Lorenzo Fava