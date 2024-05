Weekend tra vino e gastronomia. Trenta produttori al Cosmopolitan

Quasi trenta realtà del vino e della gastronomia protagoniste alla decima edizione di ‘Artevinando’, l’iniziativa in programma sabato e domenica nella sala conferenze dell’hotel Cosmopolitan, organizzata dall’associazione di ‘Di Arte in Vino’, in collaborazione con il Comune di Civitanova e quello di Sant’Elpidio a mare, Regione Marche, Provincia di Fermo, Camera di commercio di Ancona e Fondazione Cassa di risparmio di Fermo. È il quarto anno che la città costiera ospita la manifestazione, che anche in questa occasione sarà ad ingresso libero.

Pagando quindici euro, ogni visitatore riceverà un kit con un bicchiere e una porzione di cibo e potrà bere quanto vorrà, mentre i successivi assaggi culinari saranno a pagamento. Ieri mattina, palazzo Sforza ha ospitato la presentazione della kermesse, cui erano presenti anche il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica e il primo cittadino elpidiense Alessio Pignotti, nonché Marino Calvigioni e Fabio Conti, rispettivamente presidente e vice di ‘Di Arte in vino’.

"Siamo contenti – le parole di Ciarapica – per il valore dell’iniziativa e per la collaborazione con Sant’Elpidio a mare. Le Marche hanno poco da invidiare agli altri nel settore vitivinicolo". "È sempre bello condividere questo tipo di manifestazioni. Così, il vino diventa lo strumento per unire due Comuni", gli ha fatto eco Pignotti. Ad ‘Artevinando’ saranno protagonisti 2 oleifici, 4 aziende gastronomiche e 20 cantine. Gli stand saranno aperti dalle 16 alle 20.30. "È qualcosa che facciamo con passione – ha affermato Calvigioni -, a marzo abbiamo organizzato un convegno sul Pinot nero e adesso eccoci qui. Vogliamo promuovere tutto il territorio, da Pesaro ad Ascoli". "Il vino fa cultura ed economia e il nostro obiettivo è mettere insieme i vari contesti", ha dichiarato il suo collega, Fabio Conti. Artevinando continuerà dal 20 al 23 giugno a Sant’Elpidio a Mare e sarà dedicata ad Andrea Bacci, il filosofo, medico e scrittore elpidiense che nel 1595 pubblicò il ‘De naturali vinorum historia’, un trattato sulla storia dei vini. La manifestazione si concluderà il 6 luglio con "Cena Enoitinerante".