Welfare aziendale e famiglie. Protagoniste cinquanta lavoratrici

Sviluppo imprese Marche srl di Confartigianato ha partecipato come capofila, in sinergia con Imprendere srl e Artigiana servizi srl, all’avviso pubblico "Interventi di family friendly nelle imprese della regione Marche", presentando il progetto "Incontrare i bisogni: una nuova idea di welfare aziendale". Coinvolta anche la cooperativa sociale il Faro in qualità di ente erogatore dei servizi.

"La finalità del progetto, finanziato dalla Regione, è quella di sostenere e favorire l’implementazione di nuove forme di organizzazione del lavoro family friendly" spiegano i promotori. Il piano di welfare aziendale si è concentrato su azioni capaci di creare equilibrio tra esigenze lavorative e familiari, che impatteranno più di cinquanta lavoratrici nelle province di Macerata, Ascoli e Fermo.

La responsabile delle risorse umane di Sviluppo imprese Marche, Anna Maria Celi, afferma: "Questa iniziativa rappresenta un passo fondamentale nella creazione di un ambiente di lavoro inclusivo. Le misure riguardano la flessibilità lavorativa e smart working, la creazione di un centro estivo per i figli delle dipendenti, previsto per giugno 2025; infine, la possibilità di offrire supporto alle dipendenti che assistono familiari con disabilità o anziani non autosufficienti".