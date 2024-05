Welfare e pensioni, il webinar di Poste

È in programma domani il nuovo webinar di Poste italiane sui temi "Il welfare" e "La previdenza". Sono previsti due differenti momenti, alle 10 e alle 16.30, durante i quali i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti per comprendere quali siano i soggetti pubblici e privati che possono contribuire, attraverso il welfare, al benessere finanziario personale e collettivo e sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale. Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi.