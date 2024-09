Wiki Loves Monuments. Fotografie in gara per l’archivio mondiale

Il contest fotografico Wiki Loves Monuments è stato presentato al polo museale di Pioraco. Si tratta di un concorso fotografico mondiale avviato nel 2012 e declinato nei vari Paesi. In alcuni casi, come in Italia, è organizzato anche a livello regionale, e nelle Marche è stato avviato subito dopo il terremoto, nel 2017. Obiettivi sono la valorizzazione e documentazione online del patrimonio culturale italiano mediante fotografie da caricare su Wikimedia Commons.

Ogni anno, dal primo al 30 settembre, possono essere caricate le fotografie che riguardano beni culturali e ambientali compresi gli alberi monumentali, paesaggi e vedute dei borghi. In seguito saranno valutate da una giuria costituita da esperti di fotografia, di Wikimedia, da Pierluigi Feliciati e da Giacomo Alessandroni coordinatori nelle Marche. La premiazione con libri o prodotti del territorio è prevista a fine anno.

"Nel caso di Pioraco – ha svelato Pierluigi Feliciati (nella foto), coordinatore per Wikimedia nelle Marche e professore di archivistica e scienze documentarie all’Università di Macerata – l’organizzazione di una wikigita è stata un’occasione che è nata attraverso dei contatti con le persone più attive in questo Comune, che hanno contattato il coordinamento regionale di Wikimedia Italia, associazione che si occupa di coordinare il progetto. Ci sono dei monumenti che per legge sono fotografabili, ma esistono alcune limitazioni. Dall’anno scorso tutti gli edifici religiosi italiani sono stati liberalizzati, e molti Comuni in provincia di Macerata hanno liberalizzato la possibilità di immortalare monumenti. Quest’anno il tema italiano per Wiki Loves Monuments sono musei, archivi, biblioteche e terme. Per esempio, le foto al museo della carta di Pioraco saranno molto preziose e potrebbero concorrere ai premi finali".

Lisa Grelloni