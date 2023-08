X Factor, Amici e Musicultura Ecco il concerto dei Santi Francesi

di Diego Pierluigi

Piazza Vittorio Emanuele si prepara ad accogliere i "Santi Francesi", che si esibiranno domani alle 21.30, nel concerto ad ingresso gratuito organizzato da Comune e Pro Loco Morrovalle. Il duo hard-pop di Ivrea, composto da Alessandro De Santis (voce e chitarra) e Mario Francese (tastiere e basso), sarà preceduto dal cantautore marchigiano Lucio Matricardi, poi i riflettori saranno puntati su una delle band più frizzanti del panorama musicale italiano. Negli ultimi anni hanno fatto incetta di premi come nel 2021 a "Musicultura", allo Sferisterio di Macerata con la canzone "Giovani favolosi", e l’anno dopo al talent show "X Factor", senza dimenticare la partecipazione ad "Amici di Maria De Filippi" nel 2017.

Cosa porterete sul palco?

"Questa tappa è un prolungamento del tour iniziato a gennaio ed un’occasione in più per farci sentire. Sarà uno show di oltre un’ora dove proporremo anche pezzi nuovi insieme a qualche cover, di quelle più ascoltate, che hanno caratterizzato il nostro percorso a X Factor".

Perché il nome "Santi Francesi"?

"Le motivazioni sono principalmente due. In primis abbiamo giocato sull’accoppiata con i nostri cognomi De Santis e Francese. Poi abbiamo scoperto che era usanza nel Medioevo francese inventare dei nomi di Santi per un puro scopo di festeggiamento e passare momenti sereni; perciò, ci è sembrata una storia carina che in testa ci suonava abbastanza bene".

La vittoria di Musicultura nel 2021 in che modo vi ha segnato?

"Sicuramente è stata una parte importante del nostro percorso, perché è stato l’ultimo appuntamento dove ci siamo esibiti con il nostro vecchio nome "The Jab". Pertanto, ha segnato un vero e proprio cambiamento, che un po’ era nell’aria, nel nostro stile sia visivo che musicale. Poi eravamo agli inizi e quindi la vincita ci ha aiutato ad investire sulla nostra strada".

Come avete vissuto l’esperienza di X Factor?

"Ci ha segnato moltissimo ed è stato ciò che ci ha aiutato di più da quando abbiamo deciso di iniziare a fare musica nella vita. Quello che rimane sono anche i rapporti che abbiamo stretto con i giudici e con gli altri ragazzi del programma, ma soprattutto la consapevolezza che ci ha trasmesso, in quanto per la prima volta nella nostra carriera ci siamo resi conto che a qualcuno stava piacendo quello che stavamo cercando di scrivere e trasmettere. In tal senso l’aver partecipato ad "Amici" nel 2017 ci ha permesso di vivere meglio questa seconda esperienza televisiva".

Progetti futuri?

"Far ascoltare nuova musica. Ora stiamo scrivendo e come progetto vorremmo pubblicare una serie di singoli che poi raggrupperemo. Cerchiamo di salire sul palco per dare sempre il massimo, affinché il pubblico possa divertirsi".