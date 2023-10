Yuri Falzetti campione del mondo di bodypainting

Il matelicese Yuri Falzetti, giovane talento del bodypainting, è diventata una vera celebrità internazionale, conquistando il titolo di campione del mondo per la categoria open del World Bodypainting Festival che si svolge tutti gli anni a Klagenfurt in Austria. Si tratta del campionato del mondo ufficiale per questa particolare disciplina dove ogni anno partecipano artisti provenienti appunto da tutto il mondo. Falzetti da sempre conosciuto per la sua passione per il bodypainting, venendo spesso ospitato in manifestazioni di questo genere, ha conquistato il titolo della "Open category", dove è necessario utilizzare tutte le tecniche artistiche previste: aerografo, pennello e spugna, effetti speciali e costruzione di accessori. Tema centrale dell’edizione 2023 era "Welcome to Wonderland" e tutti i partecipanti hanno avuto a disposizione sei ore di tempo per completare l’opera con l’aiuto di un assistente per le prime tre ore. Al fianco del matelicese come assistente è stata Ottorina Danese, artista di Verona, mentre la modella dell’opera è stata Cristina Poletto, in arte Pixytina.