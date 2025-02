Zaccagnino coordinatore del Partito socialista

Continuano le manovre interne al Partito socialista maceratese. In quest’ottica, proprio ultimamente si è tenuta un’assemblea a Macerata, presieduta dal segretario provinciale Sandro Scipioni, in cui, per quanto riguarda il capoluogo è stato eletto il rinnovato coordinamento cittadino che sarà guidato da Antonio Zaccagnino (nella foto), titolare dell’omonimo studio che si occupa di progettazioni, sicurezza del lavoro e fiscalità, il quale verrà affiancato dalla vice Deanna Marescotti. Sono poi state diverse le tematiche sviscerate durante l’assemblea, come: viabilità, la scuola, la cultura, la rigenerazione urbana, lo sviluppo economico e non da ultimo l’aspetto prioritario della socialità e dell’assistenzialismo nelle varie fasi di sviluppo della crescita. "Nelle prossime settimane – ha annunciato Scipioni – il coordinamento inizierà una fase di coinvolgimento civico con i cittadini nei vari quartieri".

Diego Pierluigi