"Zaino sospeso", il Lions in campo per combattere il caro scuola

"Zaino sospeso" è il titolo del progetto di servizio promosso dal Lions Club Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy, pensato per contribuire a mitigare il caro scuola. Anche a Macerata è possibile donare materiale scolastico di qualsiasi genere – articoli di cancelleria, quaderni, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni) – da destinare alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa è appena partita, dura fino a settembre 2025 e per partecipare è sufficiente donare uno o più prodotti nelle cartolerie, librerie e cartolibrerie, supermercati e negozi che vendono articoli di cancelleria e che aderiscono all’iniziativa: a Macerata, Buffetti (via Cioci), Bibidi Bobidi Book (corso Matteotti), Del Monte (corso Cavour), Giunti al Punto (a Piediripa, nel Val di Chienti, e in corso Matteotti in centro storico). Riconoscere i contenitori è facile, perché sono contraddistinti da apposite locandine, dal logo dei Lions e dalla scritta "Zaino sospeso". Altrettanto facile contribuire: basta entrare in uno degli esercizi commerciali indicati e consegnare materiale proprio in buono stato o acquistarlo nuovo all’interno dell’esercizio stesso, riponendolo poi nel contenitore Lions. Periodicamente i soci del Club andranno a ritirare gli articoli donati per consegnarli alle famiglie tramite le associazioni, le scuole o le parrocchie del territorio.

"La nostra associazione si prefigge lo scopo di servire la comunità – afferma Piergiorgio Parisella, presidente del Lions Club Macerata Host – e con il progetto ‘Zaino sospeso’ vogliamo offrire il nostro contributo a sostegno delle famiglie meno abbienti, affinché i loro figli possano affrontare il percorso scolastico con serenità". La lista degli esercizi aderenti è aperta e l’invito è a prendere contatti con il coordinatore del service, Massimiliano Serra, che ricorda come si è appena "concluso il primo fine settimana dedicato allo ‘Zaino sospeso’ alla libreria Giunti al Val di Chienti e siamo grati delle tante donazioni ricevute". Per aderire: lionsclubmaceratahost@gmail.com.