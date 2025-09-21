"Zaino sospeso", la campagna del Lions contro il caro scuola

"Zaino sospeso" è arrivato nelle scuole, grazie alla iniziativa promossa dal Lions Club Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy per mitigare il caro scuola che mette a dura prova tante famiglie. Con la collaborazione di cartolerie, librerie e cartolibrerie, tanti cittadini hanno contribuito con generosità: quaderni, penne, matite, astucci e zaini sono stati acquistati e lasciati in dono nei punti vendita ed esercizi aderenti. Nei giorni scorsi la presidente del club, Maria Sabina Rommozzi, e il coordinatore del service, Massimiliano Serra, hanno consegnato il materiale raccolto alle docenti Maria Mancini, Roberta Campetti, Daniela Cerreti della scuola primaria De Amicis e della scuola dell’infanzia Don Bosco. "Siamo grati e orgogliosi della risposta ricevuta dalla comunità maceratese", ha dichiarato Rommozzi. Serra ha ringraziato "quanti hanno donato materiale, compresi i punti vendita che hanno accolto la nostra iniziativa e i titolari che, a loro volta, hanno dato il proprio contributo: Buffetti Macerata, Libreria Del Monte, Bibidi Bobidi Book, Giunti al Punto e Eurocarta srl. Invito tutti a cercare i contenitori Lions nei negozi e a riempirli con materiale anche usato".