Bologna centro dello sport

Alessandro Gallo
Bologna centro dello sport
Macerata
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Classifica ricchiAutista busIronman CerviaSciopero generaleTicket fuorileggeSagre weekend
Acquista il giornale
Cronaca"Zaino sospeso", la campagna del Lions contro il caro scuola
21 set 2025
LORENZO FAVA
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Macerata
  3. Cronaca
  4. "Zaino sospeso", la campagna del Lions contro il caro scuola

"Zaino sospeso", la campagna del Lions contro il caro scuola

"Zaino sospeso" è arrivato nelle scuole, grazie alla iniziativa promossa dal Lions Club Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy...

"Zaino sospeso" è arrivato nelle scuole, grazie alla iniziativa promossa dal Lions Club Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy...

"Zaino sospeso" è arrivato nelle scuole, grazie alla iniziativa promossa dal Lions Club Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy...

Per approfondire:

"Zaino sospeso" è arrivato nelle scuole, grazie alla iniziativa promossa dal Lions Club Macerata Host insieme al Multidistretto 108 Italy per mitigare il caro scuola che mette a dura prova tante famiglie. Con la collaborazione di cartolerie, librerie e cartolibrerie, tanti cittadini hanno contribuito con generosità: quaderni, penne, matite, astucci e zaini sono stati acquistati e lasciati in dono nei punti vendita ed esercizi aderenti. Nei giorni scorsi la presidente del club, Maria Sabina Rommozzi, e il coordinatore del service, Massimiliano Serra, hanno consegnato il materiale raccolto alle docenti Maria Mancini, Roberta Campetti, Daniela Cerreti della scuola primaria De Amicis e della scuola dell’infanzia Don Bosco. "Siamo grati e orgogliosi della risposta ricevuta dalla comunità maceratese", ha dichiarato Rommozzi. Serra ha ringraziato "quanti hanno donato materiale, compresi i punti vendita che hanno accolto la nostra iniziativa e i titolari che, a loro volta, hanno dato il proprio contributo: Buffetti Macerata, Libreria Del Monte, Bibidi Bobidi Book, Giunti al Punto e Eurocarta srl. Invito tutti a cercare i contenitori Lions nei negozi e a riempirli con materiale anche usato".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata