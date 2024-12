Zallocco vince il torneo di tennis intitolato a Scocco

Sui campi del Tennis Club Porto Potenza di via Olimpia si è svolto il torneo sociale 2024, articolato in tre tabelloni: femminile, maschile non classificati, maschile classificati. La manifestazione è stata intitolata alla memoria di Alessandro Scocco, l’allora 34enne di Porto Potenza scomparso nel settembre dell’anno scorso. Alla fine la competizione sportiva ha fatto registrare un buon successo di partecipanti e di livello tecnico-agonistico, come è nella tradizione del circolo portopotentino, di cui è presidente Rovaldo Grassetti. In campo femminile ha vinto Rodica Bilaus che, in finale, ha avuto la meglio su Giulia Giorgetti. Tra i non classificati, è risultato vincitore Luca Paniconi, che ha battuto Gianfranco Bianchini. Mentre fra i classificati si è imposto Roberto Zallocco davanti a Matteo Zuccaccia. Alle premiazioni hanno preso parte anche i familiari del compianto di Alessandro Scocco.