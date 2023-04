Zamparini ha deciso di sfidare Botticelli

È Giulio Zamparini lo sfidante del sindaco uscente di Gagliole, Sandro Botticelli, che si ripresenta a caccia del bis. Nato a San Severino, classe ‘88, Zamparini è a capo della lista "Gagliole Unito". Insieme a lui altre nove persone compongono la squadra che si contenderà l’amministrazione del paese. I candidati consiglieri sono: Giovanni Bartocci, Maurizio della Mora, Catia Eliana Gentilucci, Pietro Mosciatti, Gabriele Negroni, Franca Passarelli, Antonio Riganelli, Stefania Simoncini e Annalisa Talpacci.

"Siamo Gagliole" è invece il nome della lista a sostegno del sindaco uscente Botticelli. Con lui dieci candidati consiglieri: Fabio Aquila, Rebecca Ciciani, Matteo Falzetti, Laura Grespini, Rita Lini, Leandro Magnapane, Mauro Orazi, Paolo Piatanesi, Valerio Venanzo Strappaveccia e Erika Vitanzi.

La presenza di una seconda lista in corsa fuga ogni pericolo di commissariamento del Comune: infatti, correndo da solo, Botticelli avrebbe dovuto scontrarsi con il quorum al 40 per cento che, di questi tempi, con un sempre minor numero di italiani che si recano alle urne, purtroppo è più di un semplice spauracchio. Una maggior sicurezza per tutti insomma e, come lo stesso Botticelli aveva ammesso ieri, anche un momento di sana competizione "che fa bene a tutti, sia a noi candidati che ai cittadini che sono più invogliati a votare in questo periodo". Infatti Sandro Botticelli, nel commentare la presenza degli avversari ha speso buone parole per lo sfidante Zamparini: "La sua famiglia è originaria di Gagliole e so che ama questo territorio. Sono sicuro che lavorerà per il paese".

Gaia Gennaretti