Zanchini, Pakarov e riflessioni su Francesco

I Teatri di Sanseverino presentano il cartellone "Aperti per ferie". Lo scrittore Luca Pakarov, autore de "Cesco e il grande tossico", alza il sipario del teatro Feronia mercoledì 17 maggio. Venerdì 26 il doppio appuntamento, al teatro Italia, con Giorgio Zanchini (nella foto) che presenterà ben due opere: "Sotto il radioso dominio di Dio" di Marsilio Editori, ed "Esistono gli italiani? Indagine su un’identità fragile". Domenica 4 giugno, nel monastero di Santa Chiara, Lucia Tancredi presenta invece "Jacopa dei Settesecoli. La ricca amica di Francesco". Sabato 21 il convento dei Cappuccini accoglie Pietro Maranesi, autore di "Tu sei Francesco. Gli incontri di fra Francesco a Colpersito". Infine doppio appuntamento con gli autori del territorio martedì 4 e mercoledì 5 luglio nel cortile di palazzo Servanzi Confidati. I Teatri Antichi Uniti Tau animeranno invece la serata del 31 luglio nelle terme romane del parco archeologico di Settempeda con "Memorie di Adriano". A maggio torna anche il circo contemporaneo di El Grito. Ricchissimo il calendario: dal 18 al 21 maggio sotto il tendone di via Padre Giuseppe Zampa è atteso il ritorno dell’Uomo Calamita. Ma gli spettacoli andranno avanti il 25 e 26 maggio con "Love is in the air", il 27 e 28 con il Mago per svago dell’Abile Teatro. Nell’arena all’aperto il 19 e 20 Simone Romanò presenta "Hop-Hop", il 21, 25 e 26 Humberto Kalambres porta in scena "El Aretreo" e il 28 e 29 il Teatro Necessario propone i suoi "Attacchi di swing". Dal 18 al 21 nella roulotteatro la compagnia Samovar mette in scena, infine, l’ "Officina oceanografica sentimentale". La nuova rassegna cinematografica al San Paolo propone film da giovedì 11 a domenica 28.