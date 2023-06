Zaytsev e Bosetti in cattedra "Guardate sempre avanti"

Scudetto, Nazionale, rivalità in campo tra sorelle, sconfitte e vittorie: sono state tante le domande rivolte dagli studenti a Ivan Zaytsev e a Lucia Bosetti, i due fuoriclasse della pallavolo che hanno presenziato alle premiazioni di Cronisti in classe al Cuore Adriatico di Civitanova. "Non so se chi non ha vinto sta rosicando – ha detto Zaytsev –; ebbene, vi dico di portarvi dietro questo rodervi perché vi darà la forza per fare ancora meglio e per arrivare così ancora più in alto". A Bosetti, che ha appena chiuso la sua carriera da giocatrice, è stato chiesto quanto sia stato complicato voltare pagina dopo tanti anni spesi sui campi di pallavolo raccogliendo molte soddisfazioni. "Ho incominciato da giovanissima – ha detto – ed è stato difficile decidere di smettere. Però ho l’opportunità di rimanere nel volley grazie alla società della Cbf Balducci dove come direttore operativo spero di potere dare una mano alla società a crescere. La squadra giocherà in A2 femminile ma c’è il desiderio di tornare nella massima serie".

A Zaytsev è stato chiesto della Nazionale. "Quella maglia – ha detto – ti riempie di orgoglio, poi ascoltare l’inno prima della gara ti trasmette una carica enorme e una forza incredibile, ma anche una grande responsabilità". Nel cammino di uno sportivo ci sono vittorie e sconfitte. "Le vittorie – dice Zaytsev, vincitore anche di tre scudetti e del bronzo alle Olimpiadi – vanno festeggiate senza esagerare. Bisogna prendere atto delle sconfitte, dei giorni bui che fanno male e trarne vantaggio individuando cosa c’è da fare per crescere". Ci sono momenti che rimangono impressi nella mente di un giocatore perché legge sul volto delle persone ciò che ha regalato. "È stata una splendida emozione – ricorda Zaytsev – vincere gara4 della finale scudetto contro Trento davanti al nostro pubblico. Poi non è arrivato lo scudetto, ma è stato magico vedere quel giorno di gara4 gli occhi dei tifosi così ricchi di felicità e di emozioni". "La sconfitta – aggiunge Bosetti – fa capire quanta fatica ci sia dietro la vittoria, il passo falso aiuta a capire dove migliorare e cercare la via per il successo". Le sorelle Caterina e Lucia Bosetti si sono incrociate da avversarie sui campi di gioco. "C’è stato sempre un dispiacere di fondo perché una di noi era amareggiata per la sconfitta". Alla fine della giornata gli ospiti non si sono tirati indietro firmando autografi, facendosi selfie e parlando con gli studenti.