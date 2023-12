Zecchino d’oro, Romitelli super . La sua ’Ci pensa mamma’ è seconda

La canzone "Ci pensa mamma" di Piero Romitelli, cantata da Greta, si classifica seconda alla 66ª edizione dello Zecchino d’Oro e, soprattutto, ottiene il primo premio Rai Radio Kids, istituito quest’anno per la prima volta. Sarà una canzone che passerà alla storia? "Ha ottenuto questo riconoscimento - dice Romitelli - che è nuovo e quindi credo proprio di sì. E’ il premio per il brano considerato più radiofonico secondo i canoni delle giuria. La canzone è con musica mia, di Gerardo Pulli, Edoardo Castroni ed Edoardo Ruzzi; il è testo mio, di Gerardo Pulli, Edoardo Castroni ed Edoardo Ruzzi".

Quali sono i canoni?

"Deve essere di produzione abbastanza attuale, avere un motivo orecchiabile e cantabile".

Cosa hanno detto le sue figlie di 4 anni Alma e Lena?

"Ho capito il vero motivo per cui mi hanno costretto a scrivere la canzone, cioè partecipare alla trasmissione per conoscere di persona Carolina Benvenga, il loro idolo. In pratica - ride - mi hanno sfruttato. Volevano andare in trasmissione e ci sono riuscite".

Cosa racconta il testo?

"’Ci pensa mamma’ è un omaggio alle mamme, nostri super eroi quotidiani. Per dire grazie a queste donne che, come recita il testo, hanno sempre la soluzione a tutto".

Alma e Lena canteranno al prossimo Zecchino d’Oro?

"Io sono un genitore che non impone nulla, faccio solo aumentare in loro un po’ di curiosità che, in realtà, già hanno spontaneamente. Nel caso in cui mi chiedessero di partecipare alle selezioni ci proviamo, intanto mi devo preparare bene io per le selezioni per il prossimo brano dello Zecchino d’Oro 2024; oramai non posso più tirarmi indietro".

Altri progetti per artisti adulti?

"Il primo dicembre è uscito il singolo di Natale per Radio Subasio dal titolo ’Che Natale è’, scritto con Emilio Munda (che lo ha prodotto) e Marco Colavecchio. E’ cantato da Gaetano Curreri degli Stadio, Raf, Nina Zilli, Anna Tatangelo, Paolo Vallesi e Orietta Berti. Anche in questo caso si tratta di una prima volta".

Che genere di brano è?

"Una canzone a tutti gli effetti attualmente cantata dai sei artisti, è stata una bella iniziativa e anche il direttore della radio è rimasto entusiasta; inoltre il pubblico è coinvolto perché hanno creato un giochino divertente: passano la canzone poi lasciano vuoto il ritornello con la base che deve essere cantata dagli ascoltatori radiofonici".

"Che Natale è" avrà una sua evoluzione?

"Sì. Presto uscirà un’altra versione cantata probabilmente da un solo artista e sarà disponibile sui portali come Spotify, Apple music e altri ancora".