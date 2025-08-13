Zes, il Pd in trincea contro l’esclusione

Il Partito Democratico di Recanati alza la voce contro l’esclusione della città dalla Zona Economica Speciale, definendola "uno scandalo che grida vendetta". La protesta è affidata a una nota ufficiale firmata dal circolo cittadino, che annuncia battaglia in Regione insieme al candidato al consiglio regionale Andrea Marinelli, con l’obiettivo di ottenere il reinserimento di Recanati nell’elenco dei comuni beneficiari.

I democratici chiedono anche al sindaco Emanuele Pepa di scendere in campo: "Quando in gioco ci sono lavoro, sviluppo e futuro – si legge nella nota – non c’è spazio per divisioni o calcoli di partito. Questa è una lotta da fare insieme, unendo cittadini, imprese e istituzioni". "La Zes – spiegano i dem – rappresenta ossigeno per le imprese, un attrattore di investimenti e un generatore di posti di lavoro. Tenerci fuori significa condannarci a restare indietro, mentre altri territori si prendono i benefici che spettano anche a noi. È inaccettabile".

Nel mirino finisce la gestione della giunta regionale guidata da Francesco Acquaroli, accusata di aver definito la mappa della Zes "con una miopia disarmante, distribuendo vantaggi in modo sbilanciato e sacrificando realtà produttive di eccellenza".

Secondo il Pd, Recanati non è "una periferia da dimenticare", ma un "motore economico e culturale" capace di coniugare tradizione e innovazione, e di rappresentare le Marche nel mondo.