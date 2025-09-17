Zingaretti spinge Ricci: "Acquaroli vada a casa,. Legnini meglio di Castelli"

"La sanità nelle Marche rispetto a cinque anni fa è peggiorata, 160 milioni di euro se ne vanno in mobilità passiva, qualcuno dovrebbe prendersi le proprie responsabilità. Chi non ha soldi rinuncia alle cure, non accetteremo mai che sia la carta di credito a darvi accesso". Matteo Ricci, assieme a Nicola Zingaretti e al sindaco e candidato del Pd Leonardo Catena, trova al suo "comizio d’amore" a Montecassiano un pubblico foltissimo. "Sanità, economia e sociale ci dicono che Acquaroli ha governato male, vogliamo la fiducia dei marchigiani", ha aperto Catena.

L’ex governatore del Lazio, oggi europarlamentare, Zingaretti ha parlato della "paura del futuro dei marchigiani, che la destra nazionalista cavalca. Le piccole e medie imprese di questa regione sono conosciute in tutto il mondo, vanno incentivate. La destra fa slogan, ma taglia su sanità e sociale. Spingiamo per Ricci, serve un popolo che ci crede".

L’ex sindaco di Pesaro ha elencato alla piazza le questioni programmatiche su cui le elezioni si giocano e indicato le sue intenzioni: "La destra fa propaganda sulla sicurezza – ha spiegato dopo aver parlato di sanità, evidenziando come questa sia a dir di tutti peggiorata a prescindere dall’orientamento politico –, la prima battaglia che faremo riguarderà le forze dell’ordine sul territorio, che necessitano un incremento complessivo a livello regionale. Con le nuove tecnologie leggeremo automaticamente le targhe delle auto per prevenire i furti in casa. Dobbiamo dimezzare le liste d’attesa e rendere meno carichi i pronto soccorso. Poi ci sono gli aspetti sociali – spiega Ricci –, le nostre province sono per la prima volta sotto la media nazionale per reddito pro capite. Nelle Marche abbiamo qualità della vita e cultura, che sono funzionali a raccogliere turismo dall’estero. L’Atim va chiuso; il testimonial migliore per le Marche è il suo presidente, come avviene in altre regioni. Sul tema ricostruzione va riconosciuto che Legnini ha fatto un gran lavoro, per la ricostruzione è stato fondamentale. Innoviamo le nostre imprese manifatturiere con l’intelligenza artificiale, istituiamo un salario minimo e riconosciamo lo stato di Palestina, oltre ad occuparci di salute mentale. Governeremo in maniera popolare, il 28 e 29 settembre uniti batteremo i populisti".