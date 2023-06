Zona Cupette cambia destinazione: potrà essere fatta la nuova scuola

Il Consiglio comunale di Cingoli ha approvato definitivamente all’unanimità la variante al piano regolatore generale per cambiare la destinazione da "verde a giardini" in area "per attrezzature d’istruzione", la superficie acquistata in zona Cupette per la realizzazione del nuovo polo scolastico che ospiterà l’alberghiero "Girolamo Varnelli" e il liceo "Giacomo Leopardi". "Abbiamo tagliato un traguardo", ha detto il sindaco Michele Vittori (nella foto). Invece "il traguardo", cioè la costruzione della struttura, è ancora lontano. Ma la decisione adottata dal parlamento cittadino dovrebbe velocizzare la completa redazione del progetto a cura della Provincia, mentre il Comune ha effettuato la scelta e l’appropriazione dello spazio. Unanime l’intesa sul provvedimento contrappuntato però dall’osservazione, l’unica pervenuta, presentata da Francesco Pacetti capogruppo di Fdi "Cenrodestra per cambiare" col supporto della collega Maria Catia Marchegiani. Pacetti ha fatto presente che le aree di gioco delle due palestre previste non rispettano le misure prescritte per attività agonistiche dalle varie federazioni. Vittori ha risposto leggendo le controdeduzioni della Provincia "che non promuove attività agonistiche". Comunque sarà possibile tornare sull’argomento. E allora Pacetti ha annunciato il voto favorevole alla variante "per evitare ritardi", ritenendo comunque negativa la risposta della Provincia. Marchegiani ha fatto rilevare che tra gli indirizzi dell’Alberghiero c’è anche quello sportivo di cui va tenuto conto. "Deludente", per Consalvi, il riscontro della Provincia che non ha previsto nulla riguardo alle fognature e alla viabilità a servizio del complesso. Vittori ha replicato che quelle e questa sono state già studiate con i tecnici della Provincia, quindi Filippo Saltamartini ha espresso un’articolata riflessione sull’impegno dell’ente e sull’opera che, considerato l’importo (dovrebbe superare i 30 milioni di euro) è sicuramente la maggiore in assoluto per Cingoli. In conclusione, l’osservazione di Pacetti ha ottenuto quattro voti favorevoli dall’opposizione ma è stata respinta.

Gianfilippo Centanni