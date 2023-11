Zona economica speciale. Il Pd: "Grave esclusione, stessi diritti dell’Abruzzo"

"Penalizza la regione, e in particolare le zone colpite dal sisma, il mancato accoglimento alla Camera dell’emendamento per inserire le Marche nella Zona economica speciale (Zes)". È quanto dice Angelo Sciapichetti, segretario Dem, in conferenza stampa sull’emendamento presentato dagli onorevoli Augusto Curti e Irene Manzi, entrambi del Pd. "La Zes – aggiunge – si fermerà in Abruzzo e questo avrà ripercussioni negative per la nostra regione considerata sia la vicinanza sia le agevolazioni che porterà questo provvedimento". L’obiettivo della Zes, che prevede anche agevolazioni fiscali, è riuscire ad attrarre investimenti, sviluppare infrastrutture, favorire la ricerca e la creazione di nuovi posti di lavoro e promuovere la crescita delle esportazioni e delle attività industriali. "Noi – interviene la deputata Irene Manzi – abbiamo tutti i requisiti per farne parte: la necessità della rinascita dopo il terremoto, l’alluvione, il caso ex Banca Marche, la pandemia". L’Abruzzo rientra in queste zone ed è facile pensare che le Marche avranno una concorrenza in più considerati i vantaggi in quella regione. "Colpisce – aggiunge – il silenzio assordante della giunta Acquaroli per un provvedimento di vitale importanza. Purtroppo è stato accolto solo un ordine del giorno, un impegno molto generico. Noi ci impegneremo anche nella legge bilancio portando avanti questa istanza considerando che molte realtà territoriali ne hanno compreso appieno la validità, a Macerata è stata votata all’unanimità la richiesta di istituzione della Zes anche per le Marche". Su questo punto Sciapichetti ha preannunciato che la stessa mozione sarà presentata nei vari consigli comunali e in quello provinciale. "Chiediamo anche – aggiunge il segretario provinciale Dem – che facciano sentire la loro voce gli imprenditori, le varie associazioni di categoria, gli enti, gli atenei perché siamo di fronte a una fase fin troppo importante". Alla conferenza stampa ha partecipato anche il consigliere regionale Romano Carancini. "La colpa di tutto questo – attacca – è della Giunta guidata da Acquaroli che viene smentito dai fatti quando parlava della filiera istituzionale tra il governo centrale e quello regionale. Il rigetto della proposta di emendamento è una porta in faccia chiusa ai cittadini e alle imprese".

Lorenzo Monachesi