"Zona franca urbana da ripristinare"

È stato uno degli irriducibili del "Bronx", l’ex area sportiva abitata per circa un anno da una ventina di roulotte. Prima di entrare nella casetta di 40 metri, dove vive dal 26 novembre 2017. Alessandro Morani, "Sasha", non ha lasciato Visso un minuto. Ha dormito anche in auto. A fargli compagnia prima c’erano due gatti, ma adesso (se ne sono andati entrambi) la Sae è un po’ più vuota. È titolare di un negozio di telefonia, stampe e servizi; dopo un periodo in una struttura di legno, dal 2019 è rientrato nel vecchio locale. "Casa mia, in centro, è stata demolita e non sarà ricostruita per adesso perché è in una via di passaggio dei mezzi pesanti. Nella zona rossa sono in atto le demolizioni. Fuori dal centro, la ricostruzione privata procede". Chiede "il ripristino della zona franca urbana".