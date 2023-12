Zona franca urbana post sisma: "Compensazione dei crediti, interpretazione restrittiva"

"Un orientamento restrittivo e nocivo per le imprese, dettato da un’interpretazione alquanto letterale della norma, nonché in contraddizione con quanto operato in precedenza. Chiediamo pertanto che sia rivisto questo modo di procedere e una maggiore apertura ad un comportamento allineato dalla prassi fiscale". Enzo Mengoni, presidente territoriale Confartigianato Imprese Macerata - Ascoli - Fermo, e Maurizio Tritarelli, presidente Cna Macerata, tornano a chiedere chiarimenti sull’orientamento del Ministero per lo sviluppo economico (Mise) riguardo alle compensazioni dei crediti relativi alla Zona franca urbana (Zfu) sisma 2016, nel caso di cessazione dell’impresa. "La legge in materia – spiegano - prevede che "la perdita di uno o più requisiti previsti per l’ammissione e la fruizione delle agevolazioni determina l’incompatibilità con le agevolazioni ricevute sin dal momento del verificarsi della perdita del requisito" e, in particolare, che "nel caso in cui il soggetto beneficiario, successivamente alla data di accoglimento dell’istanza di agevolazione, perda almeno uno dei requisiti e ne abbia dato tempestiva comunicazione, le agevolazioni concesse sono revocate in misura parziale, a decorrere dalla data in cui si è perso il requisito". Mengoni e Tritarelli, evidenziano come finora "la prassi tenuta dalle imprese in caso di cessazione è stata la comunicazione ’tempestiva’ della data di cessazione e la compensazione dei crediti residui Zfu dei debiti maturati per competenza alla data di cessazione". Ad esempio: l’impresa cessa al 31122020, e compensa i debiti relativi allo stesso anno con il credito Zfu anche se gli adempimenti effettivi saranno resi alla scadenza fiscale giugno luglio 2021. "Questo comportamento – proseguono i due presidenti - è stato avallato dalle precedenti gestioni del Mise che hanno richiesto la giustificazione di crediti utilizzati post data di cessazione e, se riferiti ad imposte relative all’anno di cessazione, sono state compensate, procedendo alla revoca del residuo. Attualmente, invece, l’orientamento è quello di rispettare il tenore letterale della legge, chiudendo le compensazioni e revocando il credito immediatamente alla data di cessazione".