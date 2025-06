Zona franca urbana prorogata per il 2025

Un’ottima notizia per le imprese del cratere: il Consiglio dei ministri ha disposto il rifinanziamento della Zona franca urbana Zfu Sisma 2016 anche per l’anno 2025. Una boccata d’ossigeno per tante attività che operano con coraggio e abnegazione nel cratere.

A dare l’annuncio, l’altro giorno, è stato il commissario straordinario Guido Castelli, pubblicando una foto con la premier Giorgia Meloni e il governatore Francesco Acquaroli: "Ringrazio il governo che non smette di sostenere i nostri sforzi. Avanti insieme", ha aggiunto.

Il budget complessivo della proroga sul 2025, per tutte e quattro le regioni terremotate (Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio), è di 11,7 milioni. Nei mesi scorsi associazioni di categoria, imprenditori e commercianti avevano espresso preoccupazione per la mancata proroga. Le aziende delle zone più colpite, con la fine degli incentivi fiscali, avevano iniziato a ricevere i primi avvisi di pagamento per i contributi.

"Mi sento sollevata, ma sono convinta che non si possa andare avanti con proroghe e sospensioni – scrivono sulla pagina Facebook "Diario di bordo di una terremotata" –. Per noi questo è qualcosa, che ci era stato tolto ingiustamente e ridato dopo averlo tanto richiesto. Una misura a breve scadenza, che speriamo venga presto trasformata in qualcosa che dia non solo respiro, ma che possa permettere di riprogrammare le nostre economie, che permetta di far sì che i nostri giovani possano decidere di investire sul loro futuro e sul futuro di questi paesi. Respiriamo forte finalmente, perché di quel poco ossigeno avevamo bisogno. Ma che non sia un contentino. Cercheremo di tenere ancora alta l’attenzione".