Zona industriale della città alta. Palazzi fino a quattro piani

Nella zona industriale B di Civitanova Alta palazzi alti fino a quattro piani al posto dei capannoni. Urbanistica protagonista in consiglio comunale domani, e lunedì in caso di seconda convocazione. L’assise discuterà anche la variante dell’area industriale della città alta, un comparto a sud delle mura storiche e compreso tra via Cattolica e via Ciarrocchi: 193.000 metri quadrati, di cui 99.000 con destinazione residenziale e 94.000 produttiva. La proposta preparata dall’amministrazione tiene conto delle richieste presentate dai proprietari dei capannoni industriali e delle abitazioni che sorgono accanto, parte integrante degli edifici produttivi, in particolare lungo via Cattolica. Le potenzialità edificatorie ipotizzate restano immutate rispetto all’attuale assetto, ma cambia la destinazione delle volumetrie. L’indicazione dell’amministrazione prevede, su via Cattolica, che la nuova cubatura possa avere per il 70% destinazione prevalentemente residenziale, da realizzare anche con palazzi alti fino a quattro piani, e con il 30% riservato a superfici accessorie, ovvero cantine e garage. Quanto a via Ciarrocchi, a vocazione prevalentemente produttiva, vengono pure qui previsti interventi di ristrutturazione, ampliamento, nuova edificazione, demolizione con ricostruzione, per almeno il 70% a destinazione produttiva/artigianale ed è ammessa la destinazione residenziale o commerciale fino a un massimo del 30%. La proposta è stata esaminata nella commissione comunale urbanistica del 4 aprile. Si sono espressi a favore gli esponenti della maggioranza di centrodestra con Roberto Pantella (Fratelli d’Italia), Piero Croia (Forza Italia) e Paola Campetelli (Civitanova Unica). Voto contrario alla variante da parte di Piero Gismondi (Nuova Città) e Francesco Micucci (Pd).