Zona Lido Bello, Porto Potenza: realizzati gli interventi all'impianto fognario

Nel corso di un’assemblea pubblica organizzata con la partecipazione dei residenti della zona del Lido Bello, l’amministrazione comunale di Potenza Picena, insieme ai tecnici dell’Astea, ha fatto il punto sui lavori effettuati per la sistemazione delle opere fognarie di quell’area. "L’Astea – ha riferito l’ingegnere Simone Baioni – ha realizzato le opere come da progetto approvato Ato3 Macerata, con lo scopo di risolvere, o quanto meno limitare, le problematiche storiche presenti nella zona sud di Porto Potenza. Il progetto, redatto da Astea nel 2015, è stato sottoposto a iter autorizzativo e approvato dal Comune nel febbraio 2017, per un importo di progetto di circa 700mila euro". Tant’è che una serie di interventi sono già stati effettuati. "Le acque reflue domestiche provenienti dagli insediamenti lungo via Gramsci e a sud del pontino Lido Bello di via Regina Margherita, potranno essere collegate dall’impianto di depurazione di Contrada Alvata - ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica, Luisa Isidori –. E’ stata infatti realizzata una fognatura per acque reflue nere della lunghezza di 620 metri lineari, dal confine sud di Porto Potenza fino a via Giulio Cesare dove c’è la centrale di sollevamento del Pontino Spinaci. Le acque meteoriche di scolmo della fognatura mista, che confluisce in via Giulio Cesare, sono state convogliate al Fosso Asola anziché in mare di fronte al Pontino Spinaci, mediante uno scatolare in calcestruzzo armato che fiancheggia la ferrovia in direzione sud per una lunghezza di 550 metri. Inoltre – aggiunge ancora Isidori –, è stato ottimizzato lo smaltimento delle acque meteoriche sui sottopassi ferroviari Pontino Spinaci e Lido Bello, allacciando i sistemi di sollevamento presenti al nuovo scatolare in calcestruzzo, per accelerare il loro svuotamento e evitare gli scarichi in spiaggia".