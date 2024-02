Zona Peep di Fontespina, affidata un’altra consulenza

È una storia infinita, che va avanti da trent’anni e altro tempo, con altri incarichi legali affidati dal Comune, serviranno per arrivare a una conclusione. La questione è quella delle opere di urbanizzazione primaria della zona Peep di Fontespina e la giunta ha in questi giorni affidato un’altra consulenza per stabilire, dopo vari gradi di giudizio, chi ha ragione nel contenzioso in atto tra l’amministrazione comunale, le cooperative lottizzanti e gli assegnatari. Gli incarichi agli avvocati si sono susseguiti per esaminare la problematica e rispondere alle diffide arrivate al Comune per il rilascio della certificazione di agibilità per conto di proprietari di abitazioni che si trovano in questa zona della città.

L’ultima consulenza è stata deliberata nel marzo del 2022, e lo studio legale che già seguiva la questione ha dovuto effettuato uno studio finalizzato, secondo le intenzioni della giunta, alla valutazione dal punto di vista giuridico delle opportunità e dei rischi della situazione per verificare soluzioni possibili sia in sede giudiziale che stragiudiziale. Nel mese di gennaio poi, dopo un confronto tra l’avvocato e il segretario generale del Comune è emersa la necessità di assegnare un nuovo incarico che si aggiunge al primo e servirà ancora altro tempo, e altro denaro, per definire il percorso da intraprendere.