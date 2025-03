"Zone 30, dossi e migliore gestione dei cantieri: al lavoro per il centro"

Il consiglio direttivo del comitato centro storico di San Severino si rinnova. Il nuovo presidente è Giuseppe Moretti (nella foto), medico in pensione che per molti anni è stato direttore dell’Unità operativa di igiene e sanità pubblica dell’Area Vasta 3. Insieme a lui lavorerà un comitato composto da sei persone: Shura Oyarce Yuzzelli, Francesco Cervigni, Francesco Rossi, Nadia Trinei, Marcello Muzi e Fabio Verbenesi, presidente uscente.

"Siamo un gruppo di persone con tanta voglia di fare e molte idee - afferma Moretti -. Un’idea sulla quale abbiamo intenzione di lavorare è quella di individuare una soluzione per la produzione di energia elettrica attraverso una comunità energetica. Valuteremo le varie possibilità. Senz’altro continueremo a tutelare il decoro e la pulizia, ad esempio chiedendo che vengano sostituiti i cassonetti della spazzatura. In parte è stato già fatto ma ne restano ancora alcuni in cattive condizioni. Inoltre, vogliamo batterci per il recupero di alcuni edifici di pregio. Penso alla Chiesa di San Filippo ad esempio oppure alla cattedrale Sant’Agostino, per le quali chiederemo un confronto con l’arcivescovo. Sarebbe davvero importante per l’intera città se venisse riaperta.

E poi chiederemo all’amministrazione, con la massima urgenza, il rifacimento della pavimentazione stradale di via Massarelli e via Salimbeni, come già è stato fatto, con un ottimo lavoro, in via Cesare Battisti. Con l’amministrazione vorremmo anche confrontarci sull’opportunità di razionalizzare la gestione e il coordinamento dei cantieri della ricostruzione. Spesso accade che vengano avviati dei cantieri, vicini gli uni agli altri, che poi restano fermi a lungo. Questo crea disagi e rischi. Secondo noi è possibile migliorare questo aspetto.

In queste vie insiste peraltro il problema dei parcheggi e della circolazione di auto a una velocità non adeguata: "Vorremmo che si ragionasse sulla possibilità di istituire una zona 30 o di installare dossi e che si realizzasse la segnaletica orizzontale per la delimitazione dei parcheggi".

Il comitato si propone anche di promuovere eventi culturali con "l’organizzazione di piccole mostre, incontri, chiacchierate, angoli della musica e cultura nelle piazzette, in modo da rendere il centro più attrattivo. Stiamo anche aprendo un profilo Instagram del centro. E ovviamente continueremo a portare avanti iniziative come Finestre in Festa e a collaborare col Comune con eventi come Cortili Aperti".

Gaia Gennaretti