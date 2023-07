"Zone 30 e una piccola area pedonale h24"

di Giorgio Giannaccini

"Diventerà una città dove non si avrà più bisogno dell’auto. In corso Matteotti è prevista una piccola area pedonale h24, mentre il resto della strada avrà il senso unico di marcia per i veicoli e a lato ci sarà una pista ciclabile. Sono poi previste, in centro, zone con il limite dei 30 orari". Così l’architetto Alessandro Tursi, presidente della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta), ha presentato ieri pomeriggio a Palazzo Volpini il nuovo piano di mobilità ciclistica – o anche "biciplan" – redatto per Porto Recanati. E lo ha fatto in un’assemblea pubblica, insieme all’amministrazione comunale. Tursi ha subito spiegato che "non si tratta né di un progetto né di un piano regolatore, ma è uno strumento strategico. Per prima cosa sono previste delle modifiche al progetto originale della ciclovia Adriatica, a Scossicci. Lì, l’idea è di realizzare una pista ciclabile lato spiaggia lungo viale Scarfiotti, per poi togliere le file dei parcheggi auto che si trovano dall’altra parte della carreggiata". Ma soprattutto ha annunciato diverse modifiche per il centro. "All’altezza del Borgo marinaro ci sono tante vie strette – ha aggiunto Tursi –, che potrebbero diventare zone con il limite dei 30 orari. Un altro obiettivo è di creare un’area lunga circa 300 metri, su corso Matteotti, che sia pedonale h24. Mentre il resto del corso diventerebbe a senso unico per le auto, e a fianco una pista ciclabile con doppia corsia. Un’altra zona 30 potrebbe essere la strada a est della ferrovia. Piste ciclabile – ha detto ancora Tursi – saranno previste pure sulla Statale, nel tratto da via De Gasperi a viale Marconi, e poi in via Alighieri per permettere ai bambini di andare a scuola in bici. Mentre in via Kennedy e via King si farà restringerà la strada con una corsia di marcia per le auto, e saranno previsti passaggi ciclabili". "Questa è la nostra idea per far diventare Porto Recanati ancora più vivibile", ha affermato il sindaco Andrea Michelini. Mentre l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Riccetti, ha sottolineato: "Adesso aspetteremo le osservazioni di cittadini e associazioni perché è un piano da sviluppare col tempo ed è in divenire".