Ztl: accesso delle auto in centro prorogato fino al 30 giugno

Zone a traffico limitato e accesso al centro storico, provvedimenti prorogati fino al 30 giugno. Il dirigente della Polizia locale Danilo Doria, infatti, ha firmato l’ordinanza con cui si prorogano per altri cinque mesi le disposizioni finora in corso che consentono l’accesso alle auto in centro storico. In via Mozzi si potrà continuare a entrare liberamente dalle 10 alle 14 e dalle 18 alle 22, quindi la Ztl sarà attiva (transito controllato) dalla mezzanotte alle 10, dalle 14 alle 18 e dalle 22 alle 24 sia nei giorni feriali che festivi. Fa eccezione il mercoledì quando il transito è libero dalle 18 alle 22. In via don Minzoni, invece, si può passare liberamente con l’auto dalle 6 alle 24 sia nei giorni feriali che in quelli festivi. Il mercoledì la Ztl è attiva la mattina per permettere lo svolgimento del mercato s$ettimanale, per cui si può entrare con l’auto solo dalle 15 alle 24. Confermata la sosta nei 21 parcheggi di piazza della Libertà che, però, da alcuni mesi non è più gratuita a disco orario. Inserendo la targa della propria auto, infatti, si può sostare gratuitamente per mezz’ora, ma dopo scatta la tariffa di due euro all’ora. Questo ad eccezione del mercoledì dalle 5 alle 15 quando la sosta è vietata perché gli spazi sono occupati dalle bancarelle del mercato. Spostati durante le feste di Natale i parcheggi per disabili in piazza, che non sono più davanti al Comune ma di fronte all’ingresso dell’Infopoint. Agli ufficiali e agli agenti della polizia locale il compito di far rispettare le prescrizioni.