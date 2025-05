"Ztl alleggerita e mura cittadine riqualificate"

A Recanati chi vuole vedere i risultati deve solo aprire gli occhi. Sono passati 300 giorni dall’insediamento del sindaco Emanuele Pepa e della sua giunta e la città ha già cambiato passo. "Invece di polemizzare a vuoto – afferma Roberto Bartomeoli, vice sindaco e assessore ai lavori pubblici – chi oggi attacca dovrebbe spiegare cosa abbia fatto o non fatto nei lunghi anni precedenti, quando i problemi venivano sistematicamente rimandati o ignorati. La Ztl? Alleggerita, come promesso. Niente più chiusure incomprensibili nell’arco della giornata: il primo intervento della nuova amministrazione ha riportato logica e accessibilità in centro storico. La viabilità? Semplificata e resa finalmente coerente, a partire da via Calcagni e via Cavour fino alla soluzione (storica) dell’annoso nodo di Porta d’Osimo. A Castelnuovo, la riorganizzazione ha ridotto il traffico e aumentato la sicurezza. Altro che confusione: oggi per girare Recanati non serve più la bussola. In soli nove mesi —l’amministrazione ha completato tutte le fasi per il rifacimento delle mura cittadine: progetto, bando, gara, assegnazione e avvio lavori, superando anche un ricorso. Una velocità che pochi comuni possono vantare".

E sempre in tema di fondi intercettati, "sono arrivati 500.000 euro dalla Regione – aggiunge l’assessore – per potenziare l’accoglienza turistica, investendo su bagni pubblici e punti strategici della città. Chi parla di "immobilismo" dovrebbe fare un giro nei quartieri, dove sono già state pianificate aree verdi attrezzate (due l’anno fino al 2025), e nei cimiteri periferici, per decenni dimenticati e ora finalmente al centro di un piano da 200.000 euro annui. Il Comune è anche al fianco della Soprintendenza per riaprire la chiesa del cimitero monumentale, ferma da quasi 15 anni: un impegno che dimostra attenzione alla memoria e all’identità recanatese. E sulle strade? Nessun rattoppo a macchia di leopardo, ma una strategia sistematica: dalla storica via dell’Addolorata alle imbrecciate delle campagne, finalmente percorribili grazie a una nuova tecnologia di compattazione, testata con ottimi riscontri. A chi urla al vuoto, la giunta Pepa risponde con i numeri, il lavoro quotidiano e la presenza costante. Il Comune è aperto anche il sabato, con sindaco, assessori, polizia municipale e uffici a disposizione dei cittadini. Istituzionalmente, nessuna arroganza: l’opposizione ha ottenuto la presidenza della commissione urbanistica e una nomina nel cda dell’Ircer".

Infine, lo sviluppo culturale e turistico. "Mentre qualcuno si lamenta dei grandi eventi, la città prepara appuntamenti come Recanati premia l’eccellenza e il nuovissimo Leopardi Gourmet – conclude –, che porterà il nome del Poeta a tavola, con piatti tipici del territorio e visibilità nazionale.