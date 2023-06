Ztl e abbonamenti per i posti auto: iniziato il rilascio dei permessi

Al via il rilascio dei permessi ztl e anche degli abbonamenti per i parcheggi a pagamento di Porto Recanati. Lo affermano, tramite un avviso pubblico, il sindaco Andrea Michelini e il presidente dell’Azienda Pluriservizi Porto Recanati, Walter Manzotti. "I pass residenti rilasciati nel 2019, 2020, 2021 e 2022 sono validi per tutto il 2023, non è necessario richiedere alcun rinnovo, salvo cambi di residenza o di proprietà del mezzo – spiegano Michelini e Manzotti -. Al contempo si ricorda che i pass rilasciati nel 2018 e negli anni precedenti, non sono più validi. Gli utenti che hanno necessità di richiedere un nuovo pass per vari motivi, oltre agli abbonamenti per i parcheggi a pagamento (quelli a strisce blu), possono recarsi nel chiosco del parcheggio di via Pastrengo, dal lunedì al sabato (dalle 9 alle 13)". "In alternativa – aggiungono ancora Michelini e Manzotti - i moduli per la richiesta del pass possono essere scaricati dal sito del Comune. Una volta compilati potranno essere inviati via mail all’indirizzo ([email protected]). Tramite mail verrà poi dato avviso di procedere al ritiro del pass al chiosco del parcheggio in via Pastrengo. La ztl sarà attiva tutti i giorni, dal primo luglio al 31 agosto". Per comunicazioni e informazioni: scrivere all’indirizzo email [email protected] oppure su WhatsApp al 3394461973, o ancora si potrà chiamare il numero telefonico 3394461973 (dalle 11 alle 14, ogni lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato).