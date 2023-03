Ztl in centro, nuova segnaletica in via Don Minzoni

Ztl in centro: diversi gli automobilisti e i passanti che ieri si sono domandati che fine avesse fatto il semaforo posizionato in via Don Minzoni che indica la possibilità di accesso in piazza per i veicoli. Era stato infatti rimosso, ma per essere sostituito poco dopo da un nuovo cartello con scritto ‘Ztl non attiva’ in verde oppure ‘Ztl attiva’ in rosso. Il nuovo segnale è stato montato nel primo pomeriggio. "L’operazione è stata effettuata per adeguare il cartello di accesso al centro storico alle attuali normative europee – spiega l’assessore Paolo Renna –. Il semaforo che c’era prima non era di immediata comprensione, quindi il cartello è stato sostituito in modo che possa essere di facile intuizione per chiunque, così da facilitare il tutto anche con i diversi colori". Al momento sono in corso i lavori di sistemazione in centro, con gli accessi pedonali a via Gramsci e a corso Matteotti che sono chiusi al traffico: si è resa perciò necessaria la rimozione dell’isola pedonale in corso della Repubblica, unica via dove possono al momento transitare i mezzi, una volta che hanno effettuato l’accesso in piazza, per uscire dal centro.