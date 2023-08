Ztl piena zeppa di cartelli, è confusione al volante

di Asterio Tubaldi

A distanza di pochi giorni dall’entrata in funzione dei tre varchi elettronici (via Primo Luglio, via Porta Marina e Porta Nuova) per regolare l’accesso dei veicoli nel centro storico, emergono incongruenze, difetti e carenze nell’applicazione della ztl a Recanati. Intanto – ci suggerisce Francesco Battaglini, dipendente della Polizia di Stato ed esperto in materia del codice della strada – qualsiasi provvedimento, che va a regolare la circolazione, quindi anche l’individuazione di aree pedonali e zone a traffico limitato, "deve essere supportate dalle opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi, necessari per sorreggere il provvedimento stesso di fronte alle eccezioni che eventualmente potrebbero essere mosse in sede di ricorso". Nel caso della ztl nel centro storico sono stati eseguiti censimenti tali da evidenziare situazioni di traffico congestionato, caotico e persistente, tanto da mettere in pericolo la fluidità della circolazione e, nel tempo stesso, la salute degli utenti della strada? I segnali, poi, non sarebbero posti in maniera regolare. L’automobilista deve essere in grado, infatti, di poter percepire a distanza la presenza dei segnali e di riconoscerli in modo da adottare in tempo il comportamento richiesto. Per questi motivi non sono permessi la collocazione di più di due segnali sullo stesso supporto, la loro ubicazione in curva o all’uscita di essa e, inoltre, devono essere posti in linea di massima ad una altezza omogenea che di norma è di 2,20 metri da terra. Invece, chi imbocca il varco di via Primo Luglio si trova improvvisamente davanti alla segnaletica, che è posta a circa 4 metri di altezza, e i segnali sono diversi, posti sullo stesso palo di supporto ed è davvero impossibile per il conducente, dall’interno dell’abitacolo della propria autovettura, scorgerli e leggerli tutti. Per poterlo fare dovrebbe fermarsi in mezzo alla strada con grave pericolo per sé e per gli altri automobilisti. Inoltre, nel retro dei segnali stradali, sulla parte grigia, devono essere riportati anche gli estremi dell’ordinanza di apposizione, ciò che, invece, non compare nell’attuale segnaletica. Anche il display luminoso deve riportare i dati identificativi di omologazione. Gli altri due varchi, quello di Porta Marina e di Porta Nuova presentano gli stessi problemi. Infine c’è il caso di via Falleroni, inclusa da quest’anno nella nuova ztl del centro storico con entrata da via Primo Luglio. Chiusa questa via, per raggiungere la zona Duomo bisogna obbligatoriamente passare per via Mazzini il cui ingresso è posta in curva e all’inizio si presenta ristretto per l’ingombro ad angolo di un cantiere: insomma, un camion, ad esempio, non avrebbe alcun modo di passare, un’auto lo può fare, ma a suo rischio.