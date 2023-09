Zuffa sotto gli occhi dei passanti. Donna ai domiciliari per rapina

Una accesa discussione tra un uomo e una donna è degenerata, tanto che è stato necessario chiamare la polizia prima che la situazione precipitasse. E alla fine lei, una maceratese 47enne, è stata messa agli arresti domiciliari con l’accusa di rapina. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di martedì in via Carducci. Alcuni passanti, piuttosto allarmati, hanno segnalato alla polizia che era in corso una lite tra due persone, e gli animi sembravano piuttosto surriscaldati. Appena arrivati, gli agenti della Squadra mobile hanno identificato le persone coinvolte, la 47enne, Martina Piermarini, e un 33enne, entrambi residenti in città. L’uomo ha detto ai poliziotti di essere stato poco prima aggredito e malmenato al viso con uno schiaffo dalla donna, la quale lo avrebbe derubato della collanina strappandogliela con violenza dal collo. Dopo aver raccolto la testimonianza di alcune persone che erano state presenti al fatto, per avere un primo chiarimento sulla dinamica dell’episodio, i due sono stati accompagnati in questura, dove la donna è stata perquisita. Grazie a questa operazione, nella sua borsa è stata trovata e messa sotto sequestro la collanina che sarebbe stata appena sottratta all’altro. Per questo motivo, la 47enne è stata arrestata con l’accusa di rapina e messa ai domiciliari, come disposto dalla procura. Questa mattina per lei, difesa dall’avvocato Mauro Chiariotti, si terrà l’udienza di convalida in tribunale. In aula la donna potrà dare la sua versione dei fatti e spiegare come si sarebbe arrivati a quella aggressione, e per quali motivi lei se la sarebbe presa in quel modo con il 33enne. La maceratese, che a quanto sembra non sarebbe stata in perfette condizioni di salute psicofisica l’altro pomeriggio, in ogni caso respinge l’accusa.