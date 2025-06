Zuffa violenta tra donne, arrivano i carabinieri

Lite tra donne sul lungomare sud sotto gli occhi dei carabinieri di Civitanova. Una coppia è stata invece fermata mentre era in auto, lui senza patente, lei con la droga addosso. Queste le situazioni che le pattuglie dell’Arma hanno dovuto gestire l’altra notte durante servizi di controllo del territorio, che hanno visto le gazzelle presidiare le zone più critiche sotto l’aspetto della mala movida.

Poco prima delle 4 del mattino i militari si sono trovati davanti a due donne di mezza età, entrambe ubriache, che fuori da uno stabilimento del lungomare Piermanni hanno cominciato a litigare furiosamente e a darsele di santa ragione. Nessuna seria conseguenza, per fortuna, per le botte distribuite e non si è nemmeno capito per quale motivo fase scoppiata la litigata furibonda. Sul posto le due non hanno sporto denuncia, rinviando questo passaggio a un momento successivo.

Durante la nottata, i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno effettuato il controllo di un veicolo con a bordo un ragazzo di 23 anni e una ragazza di 25, entrambi soggetti già noti alle forze dell’ordine, lui residente in provincia di Ancona, lei nel Maceratese. Il giovane è stato sottoposto al test dell’etilometro e non lo ha superato, risultando con un tasso alcolemico pari a 1,81 grammi/litro, quasi quattro volte superiore a quello consentito dalla legge. Durante le verifiche i carabinieri hanno potuto anche accertare che il 23enne guidava con la patente già sospesa in seguito a un provvedimento emesso dalla prefettura di Ancona, motivo per cui la sua vettura è stata sottoposta a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.

Gli accertamenti hanno riguardato anche la ragazza. Durante le operazioni dell’Arma la 25enne ha mostrato un atteggiamento nervoso che ha insospettito i militari, che hanno deciso di estendere i controlli pure a lei. La giovane è stata così trovata in possesso di 8,50 grammi di hashish ed è stata segnalata alla prefettura di Macerata per i provvedimenti amministrativi legati all’assunzione di sostanze. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Nel corso del presidio sono stati controllati dai carabinieri anche due locali, il Top e il Bollicine. Un centinaio le persone complessivamente identificate. Tra i militari messi in campo per il controllo dell’altra notte anche pattuglie operative arrivate da Mestre con cinque militari; presteranno servizio sul territorio di Civitanova e del circondario per circa due settimane, come rinforzi al personale in servizio in citttà.

Lorena Cellini