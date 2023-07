Zumba... per un respiro", stasera a Porto Recanati per la Lega Fibrosi Cistica Marche"

Si svolgerà stasera alle 21.30, lungo largo Porto Giulio a Porto Recanati, la prima edizione di "Zumba... per un respiro", una special class di fitness organizzata dall’associazione New Social Group, in collaborazione con l’istruttrice Elisabetta Budini. Finalità della manifestazione sarà quella di raccogliere fondi da destinare alla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche, rappresentata dal testimonial Alessandro Gattafoni, che con la sua canoa sfida la malattia attraversando i mari che circondano l’Italia. Ci saranno poi altre istruttrici di zumba (Lucia Cingolani, Claudia Cupido, Manuela Gabbanelli, Francesca Lorenzetti) che si alterneranno sul palco per una speciale lezione all’insegna del divertimento. Per tutta la durata dell’iniziativa, sarà presente un gazebo destinato alla raccolta fondi in favore della Lega Fibrosi Cistica Marche.