4 Ristoranti, Alessandro Borghese a Montecassiano: ecco il terzo locale in gara

Montecassiano (Macerata), 21 marzo 2025 – Dopo Recanati e Macerata, oggi Alessandro Borghese ha fatto tappa a Montecassiano. Ed è stata festa, tra selfie, foto e autografi. Svelato quindi il terzo ristorante in gara nella puntata marchigiana di “4 Ristoranti”, dopo il recanatese “Poesia a tavola” e il maceratese “L’infinito a tavola”, è la “Taverna San Nicolò”. Quale sarà il quarto locale in sfida?

Il centro storico di Montecassiano

Il borgo di Montecassiano protagonista

“Pronti, forchetta e via! Il borgo di Montecassiano diventa protagonista della nuova puntata di "4 Ristoranti", l'amata trasmissione di Sky Uno e Tv8 condotta dal simpatico e preparatissimo chef Alessandro Borghese – dicono dal Comune -. Tra i locali in gara, infatti, anche un ristorante del centro storico, che ha ospitato il pranzo. Presente tra i commensali degli altri tavoli "non protagonisti", anche il sindaco Leonardo Catena. La competizione vedrà sfidarsi quattro ristoratori della zona del Maceratese, pronti a valutarsi senza sconti su quattro parametri fondamentali: location, servizio, menu e conto. Come sempre, chef Borghese avrà l'ultima parola con il suo voto segreto, capace di confermare o ribaltare il risultato finale della gara. Lo spietato tavolo del confronto finale tra gli chef in gara si svolgerà in una location d'eccezione: la Pinacoteca Buratti, gioiello culturale del borgo, che aggiungerà un tocco artistico a questa sfida culinaria. Montecassiano, con la sua storia e le sue bellezze architettoniche, è stata anche scelta per girare il lancio ufficiale della puntata, regalando così una vetrina unica al territorio”.

Il sindaco: “Un bello spot per il territorio”

“Siamo felici di aver ospitato lo chef Alessandro Borghese con la sua seguitissima trasmissione 4 ristoranti - ha commentato il sindaco Catena -. Abbiamo apprezzato che abbia scelto di girare lo spot di lancio della puntata nel nostro borgo medievale e il tavolo del confronto finale nella nostra pinacoteca. Un bello spot televisivo non solo per i ristoranti in gara ma anche per il nostro territorio provinciale e comunale”. In palio per il vincitore un ghiotto premio di 5mila euro da reinvestire nella propria attività.

Borghese: “Nelle Marche la bellezza è poesia”

“Quando arrivi nelle Marche non puoi che sentirti accolto dalla meraviglia delle colline, qui la bellezza è poesia – ha scritto martedì sui suoi canali social lo stesso Borghese -. Come Macerata, una città che sa come conquistare il cuore, con la sua storia, ricca di arte e la sua cucina. Ogni piatto racconta la nostra tradizione, ogni ingrediente affonda le radici nella cultura contadina che ha segnato questo territorio. La cucina ti accoglie con piatti tipici come il pollo in potacchio e i vincisgrassi, esplosione di sapori autentici. Ma la città non è solo gastronomia: è anche arte, storia e bellezza. Dalle opere di Pinturicchio nelle chiese alla maestosità dell’Arena Sferisterio, merita una visita!”.