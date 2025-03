4 ristoranti a Macerata, Alessandro Borghese: “Prima due passi e poi a mangiare i vincisgrassi”

Macerata, 18 marzo 2025 – ‘4 ristoranti’, programma televisivo di Alessandro Borghese, fa tappa a Macerata. Tanti i curiosi che si sono avvicinati alle telecamere, che hanno girato in centro per poi dirigersi a ‘L’infinito a tavola’, ristorante aperto in vicolo Monachesi, nel centro storico. Poco prima Borghese si era lanciato in versi improvvisati in rima sul suo seguitissimo profilo Instagram

Il popolarissimo format televisivo, in onda su Sky e Tv8, prevede che ad ogni puntata quattro ristoranti, scelti su base geografica e simile tipologia di cucina, vengano “assaggiati” da Borghese e dagli altri ristoratori in gara, che poi assegnano voti da 0 a 10 in base a criteri come bellezza della location, qualità del servizio, qualità del menù e conto finale. Nei giorni scorsi la produzione del programma e il celebre chef erano stati avvistati a Recanati, dove le telecamere riprendevano via Monte Conero.

L’infinito a tavola

Un noto ristorante del posto, ‘La bottega del villaggio osteria’, aveva comunicato di aver declinato l’invito ricevuto per la partecipazione, asserendo “non crediamo a certe forme televisive”. ‘L’infinito a tavola’ sembra essere invece uno dei quattro ristoranti che verranno coinvolti nella prossima puntata. La trasmissione prevede che, al ristorante tra i quattro scelti che otterrà la votazione migliore, vengano assegnati 5mila euro da investire nell’attività.