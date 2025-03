Alessandra Amoroso incinta, cancellato il concerto allo Sferisterio

Macerata, 18 marzo 2025 – La data di Macerata del tour "Fino a Qui Summer Tour 2025" di Alessandra Amoroso, prevista per il 6 settembre allo Sferisterio, è stata ufficialmente annullata. Lo stesso destino è toccato ai concerti di Roccella Ionica (18 agosto) e Napoli (24 settembre). La motivazione, però, è tra le più dolci. “Devo incontrare una personcina speciale” ha scritto in un post su Instagram la cantante salentina, annunciando sui social di essere in attesa della sua prima figlia.

Un Dono Meraviglioso

"Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite. Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia. Settembre è vicino", ha scritto Alessandra Amoroso sui suoi profili social, condividendo una foto in cui il compagno, Valerio Pastore, le bacia affettuosamente il pancione. L’annuncio ha rapidamente fatto il giro del web, scatenando un’ondata di affetto da parte di colleghi e fan.

Il Calendario Aggiornato

A comunicare la cancellazione delle date è stata la cantante stessa, proprio in un post sui social: “Ecco qui il calendario aggiornato delle date della nostra estate! Avrei voluto tanto condividere con voi i concerti già annunciati di Roccella Jonica, Macerata e Napoli ma a settembre incontrerò una personcina speciale. Sono sicura – ha concluso - che avremo occasione di cantare insieme molto presto, ancora con più voce!”

L’Affetto del Pubblico

Sebbene il palco debba aspettare, l’affetto del pubblico non sembra destinato a diminuire: “Baby P è la priorità, noi avremo tutto il tempo possibile”, “Adesso questa piccolina è la cosa più importante! Prima c’è lei, poi tutto il resto”, “Il tour in due sarà ancora più emozionante” scrivono i fan sotto al post.

Continuazione del Tour

Nonostante la cancellazione di alcune tappe, il tour proseguirà come da programma, con il debutto fissato per l’11 giugno alle Terme di Caracalla a Roma. Seguiranno concerti in tutta Italia, da Ferrara a Lecce, permettendo ai fan di godersi la musica di Alessandra prima della pausa per la maternità. I possessori dei biglietti per le date annullate potranno richiedere il rimborso entro il 18 aprile 2025.