Alessandro Borghese e 4 Ristoranti: da Macerata a Recanati tra sapori autentici, storia e bellezza

Recanati (Macerata), 19 marzo 2025 – Recanati si trasforma per un giorno nel palcoscenico della grande cucina televisiva. Alessandro Borghese, volto noto della gastronomia e della TV, ha fatto tappa nella città leopardiana per girare una nuova puntata di "4 Ristoranti", il celebre format in onda su TV8.

L'arrivo dello chef ha subito catalizzato l'attenzione dei cittadini e degli appassionati di cucina. Nella mattinata di oggi, Borghese ha incontrato il sindaco Emanuele Pepa in piazza Leopardi, scambiando un caloroso saluto prima di proseguire la sua missione: scoprire e valutare il miglior ristorante della zona.

Un evento di prestigio per valorizzare Recanati

“Siamo entusiasti di accogliere Alessandro Borghese e la sua troupe a Recanati – ha dichiarato il primo cittadino -. Questa è un'opportunità straordinaria per valorizzare la nostra offerta gastronomica e promuovere le eccellenze del territorio”.

Come da tradizione del programma, quattro ristoratori locali si sfideranno in un'avvincente competizione culinaria, con l'obiettivo di conquistare il titolo di miglior ristorante. Al momento, il massimo riserbo avvolge i nomi dei locali in gara, aumentando la suspense tra gli appassionati dello show e i cittadini recanatesi.

L'arrivo di Borghese e della troupe televisiva rappresenta un'importante vetrina per il territorio, offrendo non solo visibilità alla tradizione culinaria marchigiana, ma anche un'occasione unica per mettere sotto i riflettori il fascino culturale della città natale di Giacomo Leopardi. Le riprese proseguiranno nei prossimi giorni, toccando altre località della provincia. Nel frattempo, cresce l'attesa per la messa in onda della puntata: quale ristorante conquisterà il palato dello chef più rock della TV? Non resta che attendere il verdetto di Borghese, tra piatti gourmet e colpi di scena!

Il post su Instagram dedicato a Macerata

"Quando arrivi nelle Marche – ha scritto lo chef sui social – non puoi che sentirti accolto dalla meraviglia delle colline, qui la bellezza è poesia. Come Macerata, una città che sa come conquistare il cuore, con la sua storia, ricca di arte e la sua cucina. Ogni piatto racconta la nostra tradizione, ogni ingrediente affonda le radici nella cultura contadina che ha segnato questo territorio. La cucina ti accoglie con piatti tipici come il pollo in potacchio e i vincisgrassi, esplosione di sapori autentici. Ma la città non è solo gastronomia: è anche arte, storia e bellezza. Dalle opere di Pinturicchio nelle chiese alla maestosità dell’Arena Sferisterio, merita una visita”.