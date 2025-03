Esplode il Carnevale a Macerata, dai Flintstones a Trump: maschere e carri ai giardini Diaz

Macerata, 9 marzo 2025 – Trenini, carri, trampoli, maschere e tanti bambini felici. Il 35esimo Carnevale maceratese ha raccolto famiglie e giovani. Coriandoli, musica e bolle di sapone hanno riempito l’aria ai giardini Diaz, regalando un pomeriggio vivo condotto da Daniela Gurini e Marco Moscatelli. In tanti hanno ballato, sfilato e suonato per la gioia dei più piccoli. La festa è organizzata dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piediripa.

“A Carnevale pensiamo solo a divertirci – racconta il presidente Romualdo Rapanelli –. Impieghiamo mesi a preparare questa giornata, che vogliamo sia una medicina per i problemi con cui ogni giorno facciamo i conti. Siamo molto contenti di come è andata. Ora auspichiamo che all’interno della nostra associazione possa esserci un ricambio generazionale, ce ne è davvero bisogno”.

Carnevale a Macerata (foto Pierpaolo Calavita)

Soddisfazione espressa anche dall’assessore Riccardo Sacchi, che evidenzia come il Carnevale sia “uno dei momenti clou del calendario maceratese. Si aggiunge al Carnevale dei bambini voluto per il martedì grasso in piazza della Libertà, dove pure si sono radunate centinaia di famiglie. Ringraziamo le Pro loco di Piediripa e Macerata; la collaborazione delle realtà associative, con semplicità e passione, porta sempre colori ed entusiasmo”.

Carnevale a Macerata (foto Pierpaolo Calavita)

Madrina del carnevale è stata la ballerina e showgirl Matilde Brandi che, appena arrivata sul palco, ha evidenziato “l’atmosfera pazzesca in città”. In totale, tra bande musicali, gruppi e carri, sono state venti le compagnie a sfilare, e la Pro loco ha distribuito premi coppe a tutte. Le fantasie dei carri sono state le più svariate: dopo la “School of rock” di Potenza Picena con batterie e chitarre elettriche, sono passati i carri “Dia de los muertos” da Mogliano, i “Flintstones” di Corridonia e la “Casa Vianca” di Monte San Giusto. L’accademia calcistica Cluentina ha proposto un tappeto di figurine, mentre la Birbanda di Macerata ha suonato con trombe e flauti. Nella festa anche una raccolta fondi per l’istituto Bignamini di Falconara, che si occupa di disabilità. Gli organizzatori hanno offerto bevande e dolci carnevaleschi.