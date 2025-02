Il poeta dimenticato: “La casa di Arzeni nell’abbandono. Resta solo una targa”

Macerata, 3 febbraio 2025 – Il successo avuto nei mesi scorsi dal romanzo di Massimo Tallei, “Il poggio incantato”, pubblicato dalla casa editrice marchigiana Affinità Elettive, ha riportato d’attualità la figura e l’opera letteraria del poeta maceratese Bruno Arzeni, scomparso settant’anni fa all’età di 49 anni. Il romanzo è ispirato alla vicenda biografica, intellettuale e umana di Arzeni, per diversi anni docente di letteratura italiana all’Università di Monaco di Baviera, nonché traduttore in italiano di opere dei maggiori scrittori tedeschi (tra cui Thomas Mann, Johann Wolfgang Goethe ed Hermann Hesse) e traduttore in Germania di autori italiani, tra i quali Luigi Pirandello. Il titolo del libro è un preciso riferimento alla casa dove il poeta è vissuto ed è morto. Una casa di campagna, tra Macerata e Villa Potenza, posta su un poggio da cui si scorge un panorama mozzafiato sulla sottostante vallata del Potenza, con sullo sfondo il Monte San Vicino. Disabitata ormai da molti anni, la casa versa oggi in uno stato di completo abbandono. La folta e incolta vegetazione che la nasconde ha cancellato anche l’ultimo tratto di strada che da via dei Velini si addentra nella campagna retrostante l’attuale sede delle Polizia stradale. Per individuarla, il Carlino si è fatto guidare dallo storico maceratese Romano Ruffini, autore anni fa di una fondamentale biografia di Bruno Arzeni, del quale nel 2010 ha curato l’opera omnia in tre volumi.

Ruffini in quali anni Arzeni abitò in questa casa?

“Da quando sul finire della seconda guerra mondiale dovette lasciare l’insegnamento a Monaco fino alla sua morte, nel 1954. Qui, a causa della malattia, visse appartato insieme alla moglie Helga, ai figli e all’anziana madre, Maria, che aveva preso la casa in affitto nel 1938, dopo aver dato a sua volta in locazione la casa di proprietà in Borgo Cairoli, in cui anche Bruno aveva abitato, prima di andare a Roma per l’università”.

Chi era il proprietario della casa?

“La casa e il terreno circostante, dove ancora oggi esiste una imponente quercia, forse la più grande e antica tra quelle presenti nel territorio di Macerata, appartenevano alla Congregazione di Carità e facevano parte – insieme ad altri immobili – di un lascito testamentario di Quirino Paolorossi, morto novantenne nel 1920, il quale destinò le sue proprietà all’ente caritatevole affinché con le relative rendite istituisse borse di studio per figli di contadini bisognosi”.

Oggi a chi appartiene?

“Con la soppressione della Congregazione di Carità i beni passarono all’ECA (Ente comunale di assistenza) e nel 1977, con la cessazione di quest’ultima, al Comune di Macerata, che – stante almeno ad una recente visura catastale – ne risulta ancora proprietario”.

Il Comune non è stato mai interessato a valorizzare questo luogo?

“Nel 1977, quando era sindaco Ireneo Vinciguerra, sulla facciata della casa fu posta una targa, tuttora presente, con riportati alcuni versi del poeta. Poi diversi anni fa chiesi a nome dell’Associazione culturale Bruno Arzeni un intervento di restauro per fare di questo luogo un centro studi, ma la risposta del Comune fu che mancavano le risorse”.

Eppure un Centro Studi Arzeni su questo “poggio incantato”, a lato di via dei Velini, sarebbe un riconoscimento pubblico di Macerata ad uno dei suoi figli più illustri.

“Le sue lettere e i diari testimoniano l’amore di Arzeni per Macerata. Sotto la grande quercia e nello studio al primo piano della casa egli ha scritto molte delle sue poesie più belle ed ha tradotto per importanti editori italiani fondamentali opere di Thomas Mann, di Goethe e di altri autori di lingua tedesca, lasciando un’importante impronta culturale che gli studiosi ancora oggi gli riconoscono”.