Cucinotta in ‘Malena e il tango’: “Porto in scena una donna speciale”

Macerata, 2 luglio 2025 – Debutterà domani sera (3 luglio, ore 21.30) in prima nazionale, al Morrofestival di Morrovalle, lo spettacolo ‘Malena e il tango’ con Maria Grazia Cucinotta, Gianvito Pulzone, Oscar Bellomo, Claudia Pompili e regia di Francesco Branchetti. In piazza Vittorio Emanuele inizierà un viaggio nell’anima di un genere musicale e poetico dove la protagonista, Malena, ispirata dall’omonimo brano ‘Malena canta il tango’, incontrerà brani iconici come ‘Oblivion’, ‘Volver’ e ‘Vuelvo al sur’, per un tango inteso non solo come danza, ma come poesia che prende forma. "È sempre una grande emozione la prima nazionale – ha affermato il regista Branchetti – non sono mai stato a Morrovalle ma nelle Marche ho portato tutti i miei spettacoli in vent’anni e più di teatro". Sul palco si fonderanno atmosfere, colori e l’interpretazione di una straordinaria attrice.

Cucinotta, che spettacolo ci attende?

"Di grande fascino, sulla femminilità, in cui suggestioni e momenti poetici si susseguono senza soluzione di continuità, conducendo lo spettatore in un viaggio nel mondo del tango".

Da Rio della Plata dov’è nato, a Morrovalle. Come sarà interpretato il tango argentino?

"Si vuole raccontare che cosa è stato e cos’è il tango. Un qualcosa di straordinario e veramente magico".

Proprio il tango si basa sull’abbraccio, cosa vorrebbe trasmettere al pubblico?

"Voglio raccontare una donna speciale, misteriosa e carica di personalità, una donna dalle mille sfaccettature come in fondo è la natura del tango. Voglio raccontare i sentimenti complessi e sfaccettati di una donna".

In che modo sarà allestito il palco?

"Avrà una scenografia essenziale e molto evocativa. Sarà un viaggio attraverso mondi meravigliosi ed immaginifici anche attraverso l’utilizzo della luce, della musica, del lato quindi visivo di uno spettacolo teatrale".

Il regista Francesco Branchetti ha scelto lei protagonista: come si calerà nel ruolo di Malena?

"Cercherò di fare arrivare al pubblico i sentimenti evocati dal testo attraverso la poesia profonda che sprigiona: sono sentimenti forti che vengono fuori da ogni battuta, da ogni parola pronunciata. Inoltre tenterò di evocare il fascino del tango e tutta la suggestione che lo circonda".

Prossimi progetti?

"Innanzitutto questo spettacolo e poi il film ‘Poveri Noi’ prodotto da Rai Cinema di Fabrizio Maria Cortese con Paolo Ruffini, Ricky Memphis e Ilaria Spada in cui credo molto".

Questo appuntamento aprirà il cartellone di Morrofestival che poi il 24 luglio ospiterà Pierluca Mariti, il 31 luglio I Terconauti e il 7 agosto Amedeo Balbi.