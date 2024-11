Glelany Cavalcante, una maceratese si gioca la corona di Miss Universo 2024

Macerata, 16 novembre 2024 – La notte dei sogni e dei desideri. Dall'altra parte del mondo, nella lontana Città del Messico, tutto è pronto per l'appuntamento più atteso e più importante se si parla di concorsi di bellezza: l'elezione di Miss Universo 2024. Un'edizione speciale per noi maceratesi questa numero 73, perché per la primissima volta avremo in gara una nostra rappresentante: Glelany Cavalcante.

Sì nostra, perchè nonostante le immancabili critiche piovutele sui social, la 30enne nata in Brasile da genitori ‘verdeoro’ ma nonni di origini toscane, vive in Italia da più di dieci anni e ama il Bel Paese come poche persone.

"L'Italia mi ha scelto e io ho scelto l'Italia” ripete spesso la modella già trionfatrice a Miss Marche nel 2022, prendendo parte poi alla finale nazionale di Miss Italia. Residente a Civitanova anche se ultimamente vive in Ancona, laureanda all’Università per stranieri di Perugia dove frequenta Comunicazione pubblicitaria e da poco imprenditrice avendo aperto una attività di abbigliamento e-commerce, la Cavalcante era stata proclamata Miss Universe Italy circa due mesi fa in Puglia.

Sposata, ha potuto partecipare grazie alle recenti revisioni del regolamento, che oggi prevede l'accesso alla competizione anche alle donne sposate, divorziate e senza limiti d'età.

La sua bellezza, la fisicità perfetta nei 180 centimetri di altezza (misure 90-65-99) e il sorriso ipnotico, hanno incantato tante giurie.

Oggi in diretta dalle 3 su YouTube vedremo se Glelany conquisterà un'altra vittoria. Quella più grande, gigantesca, anche perché mai un'italiana è stata proclamata Miss Universo. Alla finalissima hanno accesso solo 30 delle 130 reginette di bellezza provenienti da tutto il mondo.

Ogni concorrente sfilerà in costume da bagno, abito da sera, abito nazionale e per quest'ultimo la Cavalcante ha scelto come tema il cinema italiano.