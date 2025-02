Capodanno cinese, corteo di draghi, acrobazie e spettacoli: il centro di Macerata fa il pieno

Macerata, 2 febbraio 2025 – "La risposta della città è stata straordinaria. Aprire questa finestra sulla Cina per noi è molto importante, un momento che ci riporta alla curiosità con cui Matteo Ricci guardava l’Oriente secoli fa". Giorgio Trentin, direttore dell’Istituto Confucio, capofila nell’organizzazione della festa con cui è entrato l’anno del serpente, è molto soddisfatto dell’enorme partecipazione al Capodanno cinese, che ha animato il centro storico e portato "una goccia di Cina a Macerata". Un partecipatissimo corteo è partito dai Cancelli alla volta di piazza Mazzini; attraversando le vie del centro, le esibizioni di ballerini, a tempo di tamburo, hanno incantato le centinaia e centinaia di presenti. Applausi a scena aperta per le esibizioni di kung-fu, i balli con pugnali, lance e ventagli e per i colori che la festa ha portato.

Un momento del corteo per la passata edizione del Capodanno cinese

Il drago azzurro in testa al corteo, raggiunta piazza della Libertà, ha dato spettacolo con contorsioni e allungamenti; larghissima parte del pubblico girava riprese con videocamere e cellulari postandole sui social. Soddisfatta anche l’assessore alla cultura del Comune Katiuscia Cassetta: "La risposta della gente è stata ottima. Tante persone sono venute da fuori città, incuriosite dall’evento. Lo scambio culturale è ricco, qui due culture si incontrano, si conoscono e approfondiscono legami e tradizioni. In città abbiamo vari istituti di diffusione della cultura cinese, Macerata è legata all’oriente fin dai tempi di padre Matteo Ricci". "La piazza è piena di giovani, studenti, famiglie, maceratesi e non – racconta il rettore John McCourt in un’affollatissima piazza Mazzini –, siamo davvero molto contenti. Andando in Cina ho mostrato le immagini del nostro Capodanno cinese, tutti sono rimasti molto sorpresi da come qui a Macerata sentiamo profondo il legame con la Cina, di quanto vogliamo sapere di una cultura tanto diversa dalla nostra".

Il meteo, a differenza degli scorsi anni, è stato favorevole. "I cinesi a Macerata sono soprattutto studenti dell’Università e dell’Accademia di belle arti – spiega Trentin –, questa festa è fatta dall’insieme di Unimc, Istituto Confucio e Comune; moltissimi di questi studenti sono qui". In piazza Mazzini è stata allestita una cittadella per proporre cibi, tè e spettacoli, con laboratori di scrittura, giochi orientali e assaggi dei classici ravioli. Soddisfattissimo anche il direttore artistico dell’evento, Daniele Montenovo: "La città ha risposto molto positivamente; particolarmente apprezzati sono stati gli abiti come il Qipao, abito da donna aderente, o quelli portati alle arti marziali come il Tai Chi Chuan, che anticamente in Cina erano i normali abiti delle persone".