Linea Bianca a Macerata, la bellezza delle Marche su Rai1: ecco quando

Linea Bianca a Macerata sabato 11 marzo su Rai 1

Macerata, 10 marzo 2023 – Paesaggi naturali unici tra mare e montagna, vaste distese collinari e città patrimonio di bellezze medievali e rinascimentali. Dopo la visita in sordina dell’ex direttore creativo Gucci Alessandro Michele, adesso le Marche spopolano in tv.

Domani 11 marzo, infatti, andrà in onda su Rai1 la puntata di Linea Bianca con Massimiliano Ossini e Giulia Capocchi in viaggio con la troupe in provincia di Macerata.

L’itinerario

La puntata si svolgerà nella provincia di Macerata. Si parte da quota 2.100 metri sul livello del mare, in vetta alla cima Pizzo tre Vescovi, all'interno del Parco nazionale dei monti Sibillini, con una guida alpina e Lino Zani.

Poi si andrà a Sarnano, in un centro storico arroccato e fortificato in pietra cotta, tra boschi, montagne, ruscelli, cascate, nella cornice del Parco dei Sibillini, tra storia, personaggi e curiosità.

La troupe proseguirà quindi nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini, un territorio di oltre 70 mila ettari, ricco di biodiversità, con una vegetazione che tende a cambiare man mano che ci si sposta verso le cime più elevate, tra le Marche e l'Umbria.

Altra tappa, il comprensorio sciistico di Bolognola, con sei impianti di risalita, per un totale di quasi 10 chilometri di piste, con i maestri della scuola sci Castel Manardo.

A Loro Piceno si andrà a scoprire la produzione di prodotti da forno, l’utilizzo di tecniche agricole rigenerative e i cereali locali, in compagnia di Ilaria e Raffaele. Ad Amandola, poi, si andrà in una piccola azienda agricola, con Lino che si cimenterà nel mestiere del pastore, per imparare a condurre le greggi al pascolo, per imparare la tosatura e la mungitura degli animali.

A Sarnano, in uno dei centri nazionali della scuola italiana di Horseman, si andrà a conoscere un nuovo e rivoluzionario approccio per l'addestramento di questi dei cavalli.

Quando va in onda

Il prossimo appuntamento di Linea Bianca a Macerata andrà in onda domani 11 marzo alle 14 su Rai 1 e Rai Italia.