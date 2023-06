Macerata Jazz Summer, dieci concerti tra Buonaccorsi e Fontescodella

Macerata, 5 giugno 2023 – Cerca di coinvolgere anche un pubblico giovane il Macerata Jazz Summer 2023 che si terrà dal 13 al 16 giugno in due sedi differenti: Palazzo Buonaccorsi e il parco urbano di Fontescodella. Musicisti talentuosi ed emergenti verranno presentati nella 54esima edizione attraverso dieci concerti: tre al Fontescodella alle 18 e i restanti sette a Palazzo Buonaccorsi alle 19.30 e alle 21.

Martedì 13 il Fontescodella ospiterà un appuntamento, a ingresso libero, per bambini e famiglie con il progetto "Django to Sphere" di Giammarco Polini, Claudio Mangialardi e Mauro Cimarra. La serata proseguirà con la presentazione del nuovo disco "Songs of Days Gone By" del trio del pianista Alessandro Menichelli. La conclusione prevede l'esibizione di due gemelli siciliani diciottenni, Giovanni e Matteo Cutello, in passato vincitori del Premio Massimo Urbani, che saranno accompagnati da tre artisti di grande livello: Francesco Marziani, Antonio Napolitano e Massimo Manzi.

La giornata di mercoledì 14 si aprirà al Fontescodella con il nuovo disco "Respiri" di Antonino de Luca. Successivamente a Palazzo Buonaccorsi sarà ospite Matteo Paggi con l'esibizione di Daniele Cervigni e il suo disco "Emily Dickinsongs". Si terminerà con il duo composto da Camilla Battaglia e Rosa Brunello. Giovedì 15 si potrà assistere al Musicando Sax Quintet, la serata continuerà con il sassofonista Leonardo Rosselli e alle 21 il trio del chitarrista Alessandro Usai omaggerà Franco Cerri. Il festival finirà il 16 giugno con il concerto della marchigiana Mafalda Minnozzi alle 21.

Il programma è stato presentato in conferenza stampa nella mattinata di oggi dal direttore artistico Daniele Massimi e dall'assessore alla cultura Katiuscia Cassetta. "Macerata Jazz Summer interesserà nuovi spazi per intercettare sempre più giovani, famiglie, anziani e tutti quelli che vorranno godere di arricchimento personale per sè stessi e per gli altri - afferma l'assessore Cassetta -. Si tratta di una manifestazione capace di ottimizzare le risorse mettendo a sistema i vari progetti presenti in città". Il fine del progetto è creare nuovi incontri e occasioni come stimolo per gli artisti stessi e di esplorare il rapporto dei più piccoli con la musica, iniziando un percorso di educazione all'ascolto. “Ancora una volta – conclude l’assessore -, Macerata si fa culla della cultura, cercando un modo per coinvolgere anche le nuove generazioni”.

Lucrezia Gianferro

Giulia Maria Pennesi

Greta Rubini