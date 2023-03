Macerata, la scoperta: una necropoli romana spunta a Villa Potenza

Tristano Luchetti, Riccardo Sacchi e Andrea Marchiori nell’area della necropoli

Macerata, 12 marzo 2023 – Sono venute alla luce circa trenta tombe romane, finora, è probabile che ne troveremo altre: una scoperta straordinaria e una bellissima notizia per la città". A Villa Potenza, accanto al centro fiere, è spuntata una necropoli romana durante i recenti scavi per la costruzione del nuovo campo da rugby. Nel nostro sopralluogo di giovedì scorso con gli assessori Andrea Marchiori (lavori pubblici) e Riccardo Sacchi (turismo e sport) e il dirigente dell’ufficio tecnico Tristano Luchetti, abbiamo potuto visionare l’area degli scavi: dentro le trincee, giacciono le tombe, alcune contengono anche due o tre corpi. Una sorpresa che l’amministrazione si è trovata tra le mani e che ha accolto con entusiasmo: i reperti infatti, una volta catalogati, saranno conservati e in futuro forse anche destinati all’esposizione, senza ostacolare i lavori del campo da rugby, che proseguiranno una volta completata l’indagine archeologica. Le sepolture, che risalirebbero ai primi anni dopo Cristo, si trovano appena sotto il livello del terreno, alcune ad appena mezzo metro di profondità, le trincee sono state decise dalla Sovrintendenza, con scavi, da effettuarsi in più porzioni, lunghi 30 metri, larghi un metro mezzo-due e profondi un metro-un metro e mezzo. "A breve ...