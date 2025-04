Javier Martinez a Macerata con Helena Prestes: amici, coccole e relax dopo il Grande Fratello

Macerata, 9 aprile 2025 - Javier Martinez, uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello, da poco conclusa, ha la residenza nelle Marche, a Macerata. Nato il 27 febbraio 1995 in Argentina (a Villa Carlos Paz, Cordoba), si è poi trasferito con la famiglia in Sardegna (Oristano) e infine nel capoluogo di provincia, dove vive dal 2011. Cena con gli amici a Civitanova con gli amici e la sua Helena per festeggiare (in ritardo) il compleanno.