Sferisterio, incassi record: bilancio da 5 milioni

Macerata, 19 aprile 2025 – Chiude con un giro di affari che sfiora i 5,3 milioni il bilancio consuntivo dell’Associazione Arena Sferisterio per il 2024. I ricavi pubblici che derivano da Ministero Beni culturali, Regione, Comune e Camera di commercio, ammontano a circa 2,6 milioni. Fra questi c’è anche l’assegnazione del contributo straordinario pari a 400.000 euro per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale. La restante parte, invece, è frutto di autofinanziamento.

Il risultato economico positivo raggiunto ha permesso un contenimento significativo dell’indebitamento netto di 150mila euro e, al contempo, la capitalizzazione di allestimenti di scene e costumi riutilizzabili nelle stagioni future o soggette a noleggi in altri teatri, oltre alla previsione di un accantonamento a fondo rischi di 170mila euro e con un conseguente utile di esercizio di 7.700 euro.

Numeri record che inorgogliscono il Cda e l’assemblea dell’Associazione. “Il risultato raggiunto – commenta il sindaco Sandro Parcaroli, presidente dell’Associazione – è stato determinato dalla realizzazione di un programma ampio e di elevata qualità, da un’accurata pianificazione delle attività e dall’efficace controllo di gestione”. “La stagione del Macerata Opera Festival 2024 – fanno sapere dall’Associazione – ha mantenuto un livello artistico e culturale di grande spessore apprezzato a livello regionale come a livello nazionale ed internazionale. Ciò ha contribuito a mantenere alta l’attenzione su quello che Macerata è in grado di produrre con la sua più imponente manifestazione culturale, grazie ai tanti privati, e alle istituzioni che vedono lo Sferisterio come un bene prezioso da custodire, proteggere e valorizzare”.

Gli incassi della biglietteria segnano un record con 1.562.204 euro netti: 184mila euro in più rispetto alla stagione 2023 per 49.078 spettatori, segnando un atteso superamento dei risultati pre pandemia, in particolare quelli del 2019. Dal pubblico alla critica internazionale, la rassegna dello Sferisterio è tra le più apprezzate dell’estate marchigiana.

Quasi 700.000 euro i ricavi registrati fra sponsor, art bonus, mecenati e sostenitori a vario titolo: in crescita l’interesse per il Mof con un significativo incremento dei ricavi per sponsorizzazioni che passano da 296mila euro a poco più di 303mila e delle erogazioni liberali per il sostegno della cultura dall’Art Bonus che vanno da 342mila euro a 373mila. Ammontano a 440mila euro i ricavi da altre attività come coproduzioni, noleggi, rimborsi spese Sferisterio live, Lauro Rossi, Musicultura, biglietteria conto terzi, per più della metà provenienti sempre dall’amministrazione.